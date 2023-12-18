Как украинцам в Лондоне найти дешевое жилье (відео)
В Великобритании сейчас находится большое количество украинцев, в частности в Лондоне, поэтому вопрос дешевого жилья для многих актуален.
О том, как найти недорогое жилье в Лондоне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггера Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.
Как украинцам найти дешевое жилье в Лондоне
Не все украинцы, которые переехали жить в Лондон, могут позволить себе самостоятельно снимать жилье с хорошими условиями. Поэтому большое количество до сих пор живет у спонсоров, ведь это удобно, безвозмездно и достаточно выгодно.
Тем не менее, те, кто планирует строить свое будущее в Великобритании, должны подумать и об отдельном жилье не за все деньги мира. И к счастью, есть возможность найти недорогое жилье в самом Лондоне и жить самостоятельно, без помощи спонсоров и организаций.
Мэр Лондона ввел несколько схем, которые в этом помогают:
- London Living Rent
- London Affordable Rent
- London Social Rent.
Для всех этих схем, вы должны проживать или иметь работу непосредственно в Лондоне, не иметь жилья в собственности и вообще не иметь возможности арендовать жилье на рынке недвижимости. Для каждой из этих схем есть ограничение по доходу и ограничение по цене на аренду.
London Living Rent. Для этой схемы совокупный доход семьи не должен превышать 60 тысяч фунтов в год.
London Affordable Rent. В этой схеме вы не должны получать более 40 тысяч фунтов в год.
London Social Rent. По этой схеме ваш доход должен быть не более 20 тысяч фунтов.
Где найти дешевое жилье в Лондоне
Для этого вам нужно зайти на специальные сайты социальных домов, сдающих квартиры или комнаты, например Barnet, Brixton или Hackney.
Если вам нужно жилье, вы должны зарегистрироваться на сайте, зарегистрироваться в своем "кансили", чтобы сообщить, что вам нужно именно такое жилье и подаваться.
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