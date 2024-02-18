Як українці можуть замовити товари з США (відео)

Як українцям замовити товари з США

Для того, щоб замовити товари з США, у вас має бути американська адреса, бо за кордон більшість магазинів не відправляють. Але якщо вже відправили, то взагалі проблем немає.

Саме для цього вам потрібна компанія, яка дасть цю американську адресу, а потім перешле у Європу або в Україну.

Для того, щоб отримати таку послугу існує багато компаній, але найрозповсюдженішою є Meest express, саме його Ольга й бере для прикладу. Тобто, щоб ми могли зрозуміти, як працює ця система доставлення з Америки до України та навпаки.

Як українцям замовити товари з США (фото: Freepik)

Перше, що треба зробити - це відкрити застосунок або сайт обраної компанії, але треба зауважити, що у випадку обраної компанії варто відкривати Meest shopping.

Далі треба обрати вкладку адреси та вибираємо адресу складу США.

Заходимо у будь-який американський онлайн-магазин, купуємо речі, які сподобалися.

Тепер у графі "Адреса доставлення" вказуємо адресу складу Meest.

І як тільки американський магазин відправить вам товар і буде готовий трек-номер, вам варто буде зайти знову ж таки у свій акаунт та зареєструвати відправлення в особистому кабінеті, так вони знатимуть, що посилка ваша. І коли вона прийде на склад, ви отримаєте повідомлення

Далі у вкладці ваших адрес у застосунку - впишіть свою домашню фактичну адресу.

Також вам видасть рахунок, який варто сплатити за послуги доставлення і вже за тиждень посилка буде у вас