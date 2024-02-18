Как украинцы могут заказать товары из США (відео)

Как украинцам заказать товары из США

Для того чтобы заказать товары из США, у вас должен быть американский адрес, потому что за границу большинство магазинов не отправляют. Но если уж отправили, то вообще проблем нет.

Именно для этого вам нужна компания, которая даст этот американский адрес, а затем перешлет в Европу или в Украину.

Для того чтобы получить такую услугу существует много компаний, но самой распространенной является Meest express, именно его Ольга и берет в пример. То есть, чтобы мы могли понять, как работает эта система доставки из Америки в Украину и наоборот.

Как украинцам заказать товары из США (фото: Freepik)

Первое, что нужно сделать - это открыть приложение или сайт выбранной компании, но нужно заметить, что в случае выбранной компании следует открывать Meest shopping.

Далее следует выбрать вкладку адреса и выбираем адрес состава США.

Заходим в любой американский онлайн-магазин, покупаем понравившиеся вещи.

Теперь в графе "Адрес доставки" указываем адрес состава Meest.

И как только американский магазин отправит вам товар и будет готов трек-номер, вам стоит зайти опять же в свой аккаунт и зарегистрировать отправку в личном кабинете, так они будут знать, что посылка ваша. И когда она придет на склад, вы получите уведомление

Далее во вкладке ваших адресов в приложении - впишите свой домашний фактический адрес.

Также вам выдаст счет, который стоит оплатить за услуги доставки и уже через неделю посылка будет у вас.