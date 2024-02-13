Що українцям треба знати про соціальне житло у Британії, щоб не потрапити у халепу
Соціальне житло у Великій Британії для українців все ще доступне, але варто знати кілька деталей.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.
Що потрібно знати українцям про соціальне житло у Британії
Для початку варто зрозуміти, що соціальне - не означає безоплатне, адже за нього сплачується орендна плата, хоч і значно менша, ніж ціни на ринку.
Також житло може бути як абсолютно нове, так і старе, тут ніхто не може гарантувати, на які апартаменти пощастить саме вам.
Соціальне житло можна зрештою викупити й стати його повноцінним власником, але лише у тому випадку, якщо власником є кансіл.
Житло для українців у Британії (фото: Getty images)
Та варто пам’ятати, що деякі кансіли самі пропонують вам житло, а інші дають вам можливість обирати та голосувати на сайті за ті варіанти, які вам сподобаються.
А вже потім буде прийнято рішення, чи нададуть вам те саме житло, яке ви вибрали. Для того, щоб отримати соціальне житло - потрібно стати на чергу через кансіл. Тоді вам мають присвоїти рейтинг, відповідно до критичності вашої ситуації. І після цього ви зможете його отримати.
Але і тут є підводні камені - ви можете отримати житло швидко, а можете досить довго чекати, це може розтягнутися на кілька років
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