Як українські зірки виглядали в дитинстві: рідкісні фото, які вас здивують

Ірина Білик

Відома українська співачка Ірина Білик зізналася, що співати почала в ранньому дитинстві. А також продемонструвала, який вигляд мала тоді. На старому архівному знімку зірка зображена в однотонній сукні з милим комірцем і величезним білим бантом на голові.

Ірина Білик у дитинстві (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Лілія Ребрик

Телеведуча і актриса Лілія Ребрик часто ділиться зі своїми підписниками особистими фото. Так, на одному з них вона показала, який вигляд мала в школі. Майбутня зірка постала в шкільній формі з білим фартушком і двома величезними бантами.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Анна Богдан

Переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан також показала, якою була в дитинстві. На знімку вона зображена на тлі килима - незмінного атрибута в багатьох будинках у 1990-х. У дівчинці в картатій сукні з червоним бантом і милих шкарпетках складно впізнати майбутню зірку соцмереж.

Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Анна Неплях

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях також часто ділиться у своєму блозі особистими фото. На одному з них вона показала, який вигляд мала майбутня красуня в дитинстві. На світлині вона позує в білій сорочці та піджаку.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Алан Бадоєв

Знаменитий режисер Алан Бадоєв нещодавно показав свої архівні фото. На кількох фото можна побачити Алана ще в дитинстві. Чорно-білі фотографії добре передають його впевнений і серйозний погляд. Один із кадрів був зроблений під час відпочинку на морі.

Алан Бадоєв у дитинстві (фото: instagram.com/alanbadoev)

Григорій і Христина Решетніки

Відомий телеведучий Григорій Решетнік і його дружина Христина показали свої дитячі фото. На них вони зображені під час літнього відпочинку на березі моря. Примітно, що фото у майбутнього подружжя практично ідентичні.

Григорій Решетнік і Христина Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Надя Дорофєєва

Відома співачка Надя Дорофєєва показала себе в дитинстві - майбутня артистка практично не змінилася з тих часів.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Катерина Полтавська

Дружина українського телеведучого і шоумена Володимира Остапчука, блогерка і підприємиця Катерина Полтавська, часто ділиться зі своїми фоловерами знімками. Так, на одному з них вона зображена біля клумби з квітами в дитинстві. На іншому фото Полтавська показала себе з іншою зачіскою, а саме - з чубчиком. А також вона показала на знімках свого рідного брата.

Катерина Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)

Анастасія Цимбалару

Українська акторка, зірка серіалів і благодійниця на користь ЗСУ Анастасія Цимбалару теж показала, який вигляд мала в дитинстві. На одному з фото вона зображена в 1-му класі. На іншому майбутня артистка стоїть біля повітряних кульок.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Даша Астаф'єва

Відома артистка і волонтерка Даша Астаф'єва нещодавно поділилася знімками з дитячого садка, де вона зображена в ролі сніжинки на новорічному ранку - в білосніжній сукні з "дощиком" на спідниці. До слова, нещодавно знаменитість повторила цей образ.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)