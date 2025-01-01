Как украинские звезды выглядели в детстве: редкие фото, которые вас удивят

Ирина Билык

Известная украинская певица Ирина Билык призналась, что петь начала в раннем детстве. А также продемонстрировала, как выглядела тогда. На старом архивном снимке звезда изображена в однотонном платье с милым воротничком и огромным белым бантом на голове.

Ирина Билык в детстве (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Лилия Ребрик

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто делится со своими подписчиками личными фото. Так, на одном из них она показала, как выглядел в школе. Будущая звезда предстала в школьной форме с белым фартушком и двумя огромными бантами.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Анна Богдан

Победительница "Холостяка-11" Анна Богдан также показала, какой была в детстве. На снимке она изображена на фоне ковра - неизменного атрибута во многих домах в 1990-х. В девочке в клетчатом платье с красным бантом и милых носочках сложно узнать будущую звезду соцсетей.

Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Анна Неплях

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях также часто делится в своем блоге личными фото. На одном из них она показала, как выглядела будущая красавица в детстве. На снимке она позирует в белой рубашке и пиджаке.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Алан Бадоев

Знаменитый режиссер Алан Бадоев недавно показал свои архивные фото. На нескольких снимках можно увидеть Алана еще в детстве. Черно-белые фотографии хорошо передают его уверенный и серьезный взгляд. Один из кадров был сделан во время отдыха на море.

Алан Бадоев в детстве (фото: instagram.com/alanbadoev)

Григорий и Кристина Решетники

Известный телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина показали свои детские фото. На них они изображены во время летнего отдыха на берегу моря. Примечательно, что фото у будущих супругов практически идентичные.

Григорий Решетник и Кристина Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Надя Дорофеева

Известная певица Надя Дорофеева показала себя в детстве - будущая артистка практически не изменилась с тех времен.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Екатерина Полтавская

Супруга украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, блогерша и предприниматель Екатерина Полтавская, часто делится со своими фолловерами снимками. Так, на одном из них она изображена возле клумбы с цветами в детстве. На другом фото Полтавская показала себя с другой прической, а именно - с челкой. А также она показала на снимках своего родного брата.

Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)

Анастасия Цимбалару

Украинская актриса, звезда сериалов и благотворительница в пользу ВСУ Анастасия Цимбалару тоже показала, как выглядела в детстве. На одном из фото она изображена в 1-м классе. На другом будущая артистка стоит возле воздушных шариков.

Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Даша Астафьева

Известная артистка и волонтер Даша Астафьева недавно поделилась снимками с детского сада, где она изображена в роли снежинки на новогоднем утреннике - в белоснежном платье с "дождиком" на юбке. К слову, недавно знаменитость повторила этот образ.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)