Як уберегти себе та рідних від сальмонельозу: поради експертів

Багатьох із нас з дитинства закликають мити руки перед їжею та лякають загадковою хворобою - сальмонельозом. Однак підступні бактерії можуть потрапити до організму й іншими способами.
Про небезпеку сальмонельозу, симптоми захворювання та способи запобігти інфекції читайте нижче в матеріалі Styler.
Сальмонельоз - інфекційне захворювання тварин, птахів і людей. Його спричиняють бактерії роду Salmonella (сальмонели), що уражають переважно травну систему.
Найчастіше бактерії передаються через неякісну їжу, а також контактно-побутовим шляхом - від людини-носія сальмонел. Сальмонели живуть у кишковому тракті тварин і людей, тому поширюються разом із фекаліями через ґрунт, водойми, харчі чи будь-які інші забруднені поверхні.
Сальмонели досить стійкі до дії фізичних і хімічних факторів довкілля. Згідно з даними Держпродспоживслужби, вони можуть зберігати життєздатність:
Варто зазначити також, що сальмонельоз має літньо-осінню сезонність. Це пов'язано з активацією в цей період механізму передавання бактерій.
Сальмонельоз становить серйозну медичну та соціальну проблему. Це зумовлено насамперед:
Крім того, сальмонельоз може спровокувати виникнення чи загострення інших хронічних захворювань.
Епідеміологічну ситуацію щодо сальмонельозу в Україні та більшості країн світу оцінюють наразі як несприятливу з тенденцією до подальшого погіршення.
У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, що заразитися сальмонелами діти й дорослі можуть через такі джерела:
Серед симптомів сальмонельозу найчастіше зустрічаються:
Інкубаційний період захворювання коливається від шести годин до двох-трьох діб. Перші симптоми зазвичай з'являються впродовж трьох діб після зараження і тривають до тижня.
Втім, можливий і тяжкий перебіг сальмонельозу, внаслідок якого розвивається так званий реактивний артрит. Він триває місяцями. Деякі ж люди страждають на діарею впродовж кількох місяців після видужання.
Водночас бувають випадки й безсимптомного перебігу цієї інфекції.
Якщо у вас чи дитини симптоми кишкової інфекції - необхідно одразу ж повідомити свого сімейного лікаря. Для цього можна скористатися, зокрема, телефоном.
Після цього лікар має скерувати ваші дії. Може йтися про приймання антибіотиків, здачу необхідних аналізів, або ж просто запобігання зневодненню (легкі форми сальмонельозу минають і без лікування).
За умови, що зараження сталося в межах дитячого табору, школи, садочка, військової частини чи лікарні, про це необхідно повідомити лікарю закладу, щоб швидко зупинити поширення інфекції.
Для того, щоб уберегти себе та рідних від хвороби, варто дотримуватися низки профілактичних рекомендацій:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як їсти яйця, щоб не підчепити сальмонельоз.
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