Как уберечь себя и родных от сальмонеллеза: советы экспертов

Многих из нас с детства призывают мыть руки перед едой и пугают загадочной болезнью - сальмонеллезом. Однако коварные бактерии могут попасть в организм и другими способами.
Об опасности сальмонеллеза, симптомах заболевания и способах предотвращения инфекции читайте ниже в материале Styler.
Сальмонеллез - инфекционное заболевание животных, птиц и людей. Его вызывают бактерии рода Salmonella (сальмонеллы), поражающие преимущественно пищеварительную систему.
Чаще бактерии передаются через некачественную пищу, а также контактно-бытовым путем - от человека-носителя сальмонелл. Сальмонеллы живут в кишечнике животных и людей, поэтому распространяются вместе с фекалиями через почву, водоемы, продукты питания или любые другие загрязненные поверхности.
Сальмонеллы достаточно устойчивы к воздействию физических и химических факторов внешней среды. Согласно данным Госпродпотребслужбы, они могут сохранять жизнеспособность:
Следует отметить также, что сальмонеллез имеет летне-осеннюю сезонность. Это связано с активацией в этот период механизма передачи микробов.
Сальмонеллез представляет серьезную медицинскую и социальную проблему. Это обусловлено прежде всего:
Кроме того, сальмонеллез может спровоцировать возникновение или обострение других хронических заболеваний.
Эпидемиологическую ситуацию сальмонеллеза в Украине и большинстве стран мира оценивают сейчас как неблагоприятную с тенденцией к дальнейшему ухудшению.
В Министерстве здравоохранения напоминают, что заразиться сальмонеллами дети и взрослые могут через следующие источники:
Среди симптомов сальмонеллеза наиболее часто встречаются:
Инкубационный период заболевания колеблется от шести часов до двух-трех суток. Первые симптомы обычно появляются в течение трех суток после заражения и длятся до недели.
Впрочем, возможно и тяжелое течение сальмонеллеза, в результате которого развивается так называемый реактивный артрит. Он длится месяцами. Некоторые люди страдают диареей в течение нескольких месяцев после выздоровления.
В то же время, бывают случаи и бессимптомного течения этой инфекции.
Если у вас или ребенка симптомы кишечной инфекции - необходимо сразу же сообщить своему семейному врачу. Для этого можно воспользоваться телефоном.
После этого врач должен направить ваши действия. Речь может идти о приеме антибиотиков, сдаче необходимых анализов или просто предотвращении обезвоживания (легкие формы сальмонеллеза проходят и без лечения).
При условии, что заражение произошло в пределах детского лагеря, школы, садика, воинской части или больницы, необходимо сообщить врачу заведения, чтобы быстро остановить распространение инфекции.
Для того чтобы уберечь себя и родных от болезни, следует придерживаться ряда профилактических рекомендаций:
Напомним, ранее мы рассказывали, как есть яйца, чтобы не подцепить сальмонеллез.
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