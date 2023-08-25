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Как уберечь себя и родных от сальмонеллеза: советы экспертов

Коварные бактерии могут попасть в организм разными способами (фото: flickr.com/news21)
Автор: Ирина Костенко

Многих из нас с детства призывают мыть руки перед едой и пугают загадочной болезнью - сальмонеллезом. Однако коварные бактерии могут попасть в организм и другими способами.

Об опасности сальмонеллеза, симптомах заболевания и способах предотвращения инфекции читайте ниже в материале Styler.

Что известно о болезни

Сальмонеллез - инфекционное заболевание животных, птиц и людей. Его вызывают бактерии рода Salmonella (сальмонеллы), поражающие преимущественно пищеварительную систему.

Чаще бактерии передаются через некачественную пищу, а также контактно-бытовым путем - от человека-носителя сальмонелл. Сальмонеллы живут в кишечнике животных и людей, поэтому распространяются вместе с фекалиями через почву, водоемы, продукты питания или любые другие загрязненные поверхности.

Сальмонеллы достаточно устойчивы к воздействию физических и химических факторов внешней среды. Согласно данным Госпродпотребслужбы, они могут сохранять жизнеспособность:

  • в воде - до трех месяцев
  • в мясе и яйцах - до семи месяцев
  • в кормах животных - до полутора лет
  • в замороженных продуктах, высушенных фекалиях - до двух лет

Следует отметить также, что сальмонеллез имеет летне-осеннюю сезонность. Это связано с активацией в этот период механизма передачи микробов.

Сальмонеллез в Украине и мире

Сальмонеллез представляет серьезную медицинскую и социальную проблему. Это обусловлено прежде всего:

  • широким его распространением (часто с тяжелым течением, особенно у детей раннего возраста и пожилых людей)
  • возможностью хронизации процесса

Кроме того, сальмонеллез может спровоцировать возникновение или обострение других хронических заболеваний.

Эпидемиологическую ситуацию сальмонеллеза в Украине и большинстве стран мира оценивают сейчас как неблагоприятную с тенденцией к дальнейшему ухудшению.

Как можно заразиться

В Министерстве здравоохранения напоминают, что заразиться сальмонеллами дети и взрослые могут через следующие источники:

  • продукты животного происхождения (говядину, курятину, непастеризованное молоко или яйца)
  • грязные или помытые зараженной водой овощи и фрукты
  • продукты, которых касался грязными руками зараженный человек
  • контакт с домашними и дикими животными (фекалиями животных или землей, по которой животные гуляют)
  • контакт с загрязненными поверхностями, за которым следует касание лица или пищи
  • нехватка гигиены после туалета или смены подгузников
  • употребление непастеризованного молока или загрязненной воды

Симптомы сальмонеллеза

Среди симптомов сальмонеллеза наиболее часто встречаются:

  • повышение температуры
  • головная боль
  • слабость
  • недомогание
  • боль в животе (в желудке)
  • тошнота
  • рвота
  • диарея

Инкубационный период заболевания колеблется от шести часов до двух-трех суток. Первые симптомы обычно появляются в течение трех суток после заражения и длятся до недели.

Впрочем, возможно и тяжелое течение сальмонеллеза, в результате которого развивается так называемый реактивный артрит. Он длится месяцами. Некоторые люди страдают диареей в течение нескольких месяцев после выздоровления.

В то же время, бывают случаи и бессимптомного течения этой инфекции.

Что делать, когда есть подозрение на кишечную инфекцию

Если у вас или ребенка симптомы кишечной инфекции - необходимо сразу же сообщить своему семейному врачу. Для этого можно воспользоваться телефоном.

После этого врач должен направить ваши действия. Речь может идти о приеме антибиотиков, сдаче необходимых анализов или просто предотвращении обезвоживания (легкие формы сальмонеллеза проходят и без лечения).

При условии, что заражение произошло в пределах детского лагеря, школы, садика, воинской части или больницы, необходимо сообщить врачу заведения, чтобы быстро остановить распространение инфекции.

Как уберечься от болезни

Для того чтобы уберечь себя и родных от болезни, следует придерживаться ряда профилактических рекомендаций:

  • соблюдать правила личной гигиены (в том числе тщательно мыть руки) перед приготовлением и употреблением пищи
  • употреблять только безопасную воду (бутылированную или охлажденную кипяченую воду)
  • употреблять продукты только после термической обработки (например, пастеризованное молоко)
  • мясо, рыбу, яйца и творог обрабатывать термически до полной готовности
  • тщательно мыть и обдавать кипятком фрукты и овощи (особенно при потреблении их в сыром виде)
  • создать надлежащие условия хранения продуктов (тщательно отделять готовые продукты от сырых, обезопасить пищу и напитки от воздействия насекомых и грызунов и т.д.)
  • использовать отдельные доски для мяса и рыбы
  • не покупать продукты со стихийных рынков
  • не кормить домашних кошек и собак сырым мясом

Напомним, ранее мы рассказывали, как есть яйца, чтобы не подцепить сальмонеллез.

Читайте также, как уберечься от кишечных инфекций летом.

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