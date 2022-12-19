Як уберегти руки та ноги під час ожеледиці: найпростіші заходи безпеки

Як правильно ходити по льоду

Намагайтеся не набирати швидкість і ходіть повільно

На льоду робіть невеликі кроки

Коліна тримайте напівзігнутими, а ноги розслабте

Не тримайте руки в кишенях

Не відволікайтеся на сторонні речі, наприклад на телефон

У темний час доби обов'язково носіть із собою ліхтарик

Слідкуйте за рухом інших пішоходів, собак та дітей – часто саме вони стають причиною падіння

На сходах тримайтеся за поручні - їх вигадали не просто так

Будьте уважні на вуличній плитці, при вході в магазини та будівлі – там може бути подвійно слизько

По можливості уникайте переміщень за температури -2 і +2 градуси. Травматологи називають таку погоду найнебезпечнішою – переломів та вивихів у рази більше.

Наступайте не на п'яту, а на всю поверхню підошви – рівно. До речі, у поєднанні з маленькими кроками це створює ходу пінгвіна.

Одяг повинен бути зручним і не сковувати ваші рухи. Велике значення має куртка – якщо вона довга, то не має бути дуже вузькою.

Не загороджуйте огляд об'ємним капюшоном або шапкою.

Якщо несете пакети - розподіліть їх між руками так, щоб вага була рівномірною.

А що робити із взуттям

Для зимової погоди вибирайте взуття на тракторній та неслизькій підошві. Підійде взуття із гумовою рифленою підошвою. Малюнок має бути глибоким з дрібними насічками.

Як варіант - купіть звичайне льодостави та начепите їх на свої чоботи. Коштують вони менше ніж 100 гривень, але вони можуть уберегти вас від травми.

На підошву можна наклеїти гумову прокладку, стійку повсть, шматочок наждакового паперу. На крайній випадок - натягніть велику бавовняну шкарпетку на черевик - дійдете до хати в цілості.

Слідкуйте, щоб ваше взуття було правильно зашнуроване і фіксувало ногу в черевику. При цьому нога не повинна бути перетиснута. Довгі шнурки можна обмотати навколо кісточки.

Уникайте об'ємної платформи та каблуки вище 3-4 см. Також протипоказане взуття на абсолютно плоскій підошві.

Якщо послизнулися

Перша реакція – сядьте. З меншої висоти падати не так боляче. Якщо є щось у руках – кидайте відразу ж. Машіть руками, щоб утримати рівновагу.

Якщо починаєте падати, напружте м'язи та спробуйте згрупуватися. Якщо падаєте на спину - розкиньте руки убік, щоб не відбити лікті. Вигніть спину дугою і тягніть підборіддя до грудей – це врятує від удару потилиці.

Якщо вийде, перенесіть вагу тіла вбік - падіння на спину вважається травмонебезпечним.

Летите вперед - зігніть руки в ліктях і трохи напружте, щоб амортизувати удар. Відштовхніться ногами вперед.

При падінні на бік, не розставляйте руки убік, притисніть їх до тіла. Ноги тягніть до грудей.

Якщо падаєте на сходах – закривайте руками голову та обличчя. Не намагайтеся гальмувати падіння, інакше переломів буде більше.

Бережіть від падіння сідниці - ризик травми куприка або перелом шийки стегна.

Долоні витягнутої руки – ризик складних переломів

Коліна - ризик травми колінної чашки

Лікті – ризик перелому ключиці

При падінні та забитих місцях - звертайтеся в травмпункт для огляду, тому що не всі травми проявляються відразу.