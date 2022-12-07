Українцям пояснили, як вберегтися від переохолодження та обмороження: важливі правила

У холодну пору року підвищується ризик переохолодження. А сьогодні актуальність цієї проблеми підвищена через постійні ракетні обстріли цивільної інфраструктури.

Чому не можна ігнорувати стан, коли холодно, і що робити, щоб не захворіти чи навіть не померти під час морозної погоди, розповіли експерти МОЗ .

Що провокує переохолодження?

Лікарі нагадують, що крім низької температури холодову травму можуть провокувати такі чинники, як:

висока вологість (навіть тривале перебування при температурі +5…+8 градусів, але за високої вологості, може спричинити переохолодження)

вітер, наявність якого значно збільшує втрату тепла

хронічні захворювання/надмірна втома

вживання алкоголю

належність до певних груп (бо діти й люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі)

носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.

Комбінація декількох таких чинників значно посилює ризик розвитку холодової травми.

Переохолодження може виникнути від різних чинників (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Чим переохолодження відрізняється від обмороження?

Гострий вплив низьких температур можна розділити на обмороження (місцеве переохолодження - локальна дія низьких температур) та замерзання (загальне переохолодження).

Загальне переохолодження розвивається наступним чином:

спочатку в постраждалого з'являються лихоманка, слабкість, втома й сонливість, розвивається дрібне (холодове) тремтіння м'язів і "гусяча шкіра"

якщо несприятливі фактори продовжують діяти, холодове тремтіння досягає максимуму, з'являється поверхнева гіпотермія (зниження температури/охолодження), сонливість починає переходити в розлад свідомості

якщо ж холодове тремтіння пригнічується, це свідчить про дуже небезпечну гіпотермію, яка може призвести до зупинки дихання та серця, при цьому стан постраждалого вкрай важкий, може бути непритомним.

На останньому етапі вкрай важливо терміново надати допомогу, адже без неї людина може померти.

Місцеве або локальне обмороження також розвивається поступово та має такі стадії:

1 ступінь: відчуття оніміння, поколювання, обпечення

Уражена шкіра бліда, після зігрівання набрякає і червоніє, набуває багряно-червоного відтінку. Таке ушкодження зазвичай повністю відновлюється через декілька днів без наслідків.

2 ступінь: поява пухирців із прозорим вмістом

Після зігрівання шкіри з'являється інтенсивний свербіж і різкий біль в уражених місцях. На відновлення шкіри може знадобитися два тижні.

3 ступінь: змертвіння всіх шарів шкіри

Пухирі при цьому наповнені кров'яним вмістом. Загоєння триває довго, понад місяць, та як правило, супроводжується утворенням рубців.

4 ступінь: некроз шкіри та м'язів

Це найважчий стан, лікування та реабілітація може тривати довго.

Чим переохолодження відрізняється від обмороження (фото: Freepik)

Важливо не допускати виникнення загального переохолодження та місцевого обмороження або їхнього поєднання.

Для цього необхідно дотримуватися кількох простих порад. Зокрема потрібно:

обмежити час перебування надворі в холодну, сиру або вітряну погоду

одягатися в кілька шарів вільного теплого одягу, носити вітрозахисний і водонепроникний верхній одяг, щоби захиститися від вітру, снігу та дощу (повітря, що потрапляє між шарами одягу, діє як ізоляція від холоду)

обирати спідню білизну, яка відводить вологу від шкіри (краще відмовитися від бавовняної, адже вона поглинає вологу)

змінювати мокрий одяг якомога швидше

носити шапку або пов'язку, яка повністю закриває вуха (важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду)

носити рукавиці, а не "декоративні" рукавички

носити шкарпетки та устілки, які добре сидять, відводять вологу та забезпечують ізоляцію (непогано було б, якщо є змога, запастися грілками для рук і ніг)

шукати тепле укриття, якщо помітили ознаки обмороження

відмовитися від алкоголю, якщо плануєте бути на вулиці в холодну погоду

їсти добре збалансовану їжу й пам'ятати про водний баланс - це допоможе зігрітися навіть перед тим, як вийти на мороз

не перебувати довго в одній позі чи нерухомо, намагайтеся виконувати простенькі фізичні вправи

Як надати першу допомогу при обмороженні

У випадку надання першої медичної допомоги постраждалому з холодовою травмою чітко дотримуйтесь порядку надання допомоги, затвердженого МОЗ України. Алгоритм дій такий:

Перед наданням допомоги переконайтеся у відсутності небезпеки для себе, оточення, постраждалого. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку Припиніть дію низької температури на постраждалого Заспокойте постраждалого та поясніть свої подальші дії Викличте екстрену медичну допомогу та дотримуйтеся вказівок диспетчера Якщо в постраждалого ознаки загального переохолодження, то усуньте дію несприятливих факторів зовнішнього середовища, перемістіть людину в тепле приміщення, зніміть із неї холодний, вологий одяг. Якщо постраждалий при тямі, дайте йому безалкогольні теплі напої Якщо в постраждалого ознаки відмороження, то перш за все усуньте дію несприятливих факторів зовнішнього середовища, перемістіть людину в тепле приміщення, потім обережно, без зусиль зніміть із постраждалого холодний, вологий одяг/взуття, накладіть на уражені ділянки тіла чисті, стерильні, сухі марлеві пов’язки без здійснення додаткового тиску на шкіру. За необхідності знерухомте уражені кінцівки. Якщо постраждалий при тямі, дайте безалкогольні теплі напої. В жодному разі не масажуйте й не розтирайте уражені ділянки, не застосовуйте місцево джерела тепла. Не пошкоджуйте наявні на місці обмороження міхурі. Накрийте постраждалого термопокривалом/покривалом Забезпечте постійний нагляд за постраждалою людиною до приїзду "швидкої" При погіршенні стану постраждалого до приїзду медиків повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги За можливості зберіть у постраждалого чи оточення максимально можливу інформацію щодо обставин отримання травми. Всю отриману інформацію передайте фахівцям бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або диспетчеру Якщо до приїзду "швидкої" постраждалий знепритомнів, визначте ознаки життя та якщо їх немає, розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

Розтирати місце з холодовою травмою ні в якому разі не можна (фото: Freepik)