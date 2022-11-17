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Як цілий рік зберігати курку без холодильника: перевірений спосіб

Фото: Як цілий рік зберігати курку без холодильника (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

При тривалих відключеннях продукти в холодильнику швидко псуються, а в морозильній камері - тануть. Але є спосіб зберігання курячого м'яса без холодильника цілий рік.

Рецептом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.

Він пропонує заготовити дуже соковиту та смачну курку у банках. Це тушонка, яку може приготувати кожен, оскільки не потрібно використовувати автоклав.

Складові:

  • Курячі ніжки
  • Спеції - сіль, паприка, сухий часник, суха цибуля, чорний перець
  • Банки 0,5 л

Покрокове приготування

Обваляйте курку в спеціях і розкладіть по банках, прикрийте кришками нещільно. Візьміть велику каструлю, постеліть на дно рушник, поставте банки та залийте водою.

Після закипання протримайте на повільному вогні 3,5 години.

Щільно закрутіть кришку. Наша курочка готова.

Її можна зберігати цілий рік без холодильника.

Раніше ми писали, як тримати м'ясо без холодильника.

Крім того читайте про курячі ніжки на сковороді, смак яких може звести вас з розуму.

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