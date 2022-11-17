Як цілий рік зберігати курку без холодильника: перевірений спосіб

Він пропонує заготовити дуже соковиту та смачну курку у банках. Це тушонка, яку може приготувати кожен, оскільки не потрібно використовувати автоклав.

Складові:

Курячі ніжки

Спеції - сіль, паприка, сухий часник, суха цибуля, чорний перець

Банки 0,5 л

Покрокове приготування

Обваляйте курку в спеціях і розкладіть по банках, прикрийте кришками нещільно. Візьміть велику каструлю, постеліть на дно рушник, поставте банки та залийте водою.

Після закипання протримайте на повільному вогні 3,5 години.

Щільно закрутіть кришку. Наша курочка готова.

Її можна зберігати цілий рік без холодильника.