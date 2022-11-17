Как целый год хранить курицу без холодильника: проверенный способ

При длительных отключениях продукты в холодильнике быстро портятся, а в морозильной камере - тают. Но есть способ хранения куриного мяса без холодильника целый год.
Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.
Он предлагает заготовить очень сочную и вкусную курицу в банках. Это тушенка, которую может приготовить каждый, так как для нее не нужно использовать автоклав.
Обваляйте курицу в специях и разложите по банках, прикройте неплотно крышками. Возьмите большую кастрюлю, постелите на дно полотенце, поставьте банки и залейте водой.
После закипания продержите на очень медленном огне 3,5 часа.
Плотно закрутите крышку. Наша курочка готова.
Ее можно хранить целый год без холодильника.
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