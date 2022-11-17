Как целый год хранить курицу без холодильника: проверенный способ

Он предлагает заготовить очень сочную и вкусную курицу в банках. Это тушенка, которую может приготовить каждый, так как для нее не нужно использовать автоклав.

Ингредиенты:

Куриные ножки

Специи - соль, паприка, сухой чеснок, сухой лук, черный перец

Банки 0,5 л

Пошаговое приготовление

Обваляйте курицу в специях и разложите по банках, прикройте неплотно крышками. Возьмите большую кастрюлю, постелите на дно полотенце, поставьте банки и залейте водой.

После закипания продержите на очень медленном огне 3,5 часа.

Плотно закрутите крышку. Наша курочка готова.

Ее можно хранить целый год без холодильника.