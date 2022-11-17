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Как целый год хранить курицу без холодильника: проверенный способ

Фото: Как целый год хранить курицу без холодильника (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

При длительных отключениях продукты в холодильнике быстро портятся, а в морозильной камере - тают. Но есть способ хранения куриного мяса без холодильника целый год.

Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.

Он предлагает заготовить очень сочную и вкусную курицу в банках. Это тушенка, которую может приготовить каждый, так как для нее не нужно использовать автоклав.

Ингредиенты:

  • Куриные ножки
  • Специи - соль, паприка, сухой чеснок, сухой лук, черный перец
  • Банки 0,5 л

Пошаговое приготовление

Обваляйте курицу в специях и разложите по банках, прикройте неплотно крышками. Возьмите большую кастрюлю, постелите на дно полотенце, поставьте банки и залейте водой.

После закипания продержите на очень медленном огне 3,5 часа.

Плотно закрутите крышку. Наша курочка готова.

Ее можно хранить целый год без холодильника.

Ранее мы писали, как хранить мясо без холодильника.

Кроме того читайте про куриные ножки на сковороде, вкус которых может свести вас с ума.

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