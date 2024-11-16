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Как Тринчер выступила на Детском Евровидении. После этого дня она хотела навсегда уйти со сцены

Суббота 16 ноября 2024 08:14
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Как Тринчер выступила на Детском Евровидении. После этого дня она хотела навсегда уйти со сцены Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Полина Иваненко

Уже немногие помнят, но певица Анна Тринчер начинала свою карьеру еще в детстве. Она даже представляла Украину на Детском Евровидении, но после участия в песенном конкурсе чуть не ушла со сцены.

Как выступала Тринчер, и почему она не хотела продолжать карьеру после Детского Евровидения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда Тринчер была на Детском Евровидении

Юная певица участвовала в песенном конкурсе в 2015 году. Тогда ей было около 14 лет. Анна была маленькой, волновалась, но на сцене она не могла не поразить слушателей "живым" пением и щемящей песней "Почну з себе".

Как Тринчер выступила на Детском Евровидении. После этого дня она хотела навсегда уйти со сцены

Как Тринчер выступила на Детском Евровидении. После этого дня она хотела навсегда уйти со сценыКак Тринчер выступила на Детском Евровидении. После этого дня она хотела навсегда уйти со сценыТринчер на Евровидении (скриншоты)

Певица искренне верила в победу. Она пыталась полностью раскрыть весь свой талант. У нее был яркий номер, во время которого она пела, будто в огромном цветке.

Как Тринчер выступила на Детском Евровидении. После этого дня она хотела навсегда уйти со сценыКак Тринчер выступила на Детском Евровидении. После этого дня она хотела навсегда уйти со сценыКак Тринчер выступила на Детском Евровидении. После этого дня она хотела навсегда уйти со сцены

Тринчер на Детском Евровидении (скриншоты)

Впрочем, победы Анна не одержала. Юной артистке удалось получить 38 баллов, из-за чего она оказалась на 11 месте.

Тринчер на Детском Евровидении в 2015 году - видео

И оказалось, что это больно по ней ударило. Лишь сейчас, через почти 10 лет, Тринчер признается, что тяжело перенесла поражение.

"Детское Евровидение стало для меня настоящей школой жизни, которая научила верить в себя, даже когда это кажется сложным. Этот опыт помог мне не бояться сцены, не обращать внимание на мнение других и всегда следовать своим мечтам", - потом говорила звезда.

Впрочем, уже через год певица все же сумела взять себя в руки. Потому она вернулась на сцену и продолжала выступать. И сейчас артистка может похвастаться хитами, клипами с миллионными просмотрами и страницами в соцсетях, на которые подписаны много пользователей.

Как Тринчер выступила на Детском Евровидении. После этого дня она хотела навсегда уйти со сценыКак Тринчер выступила на Детском Евровидении. После этого дня она хотела навсегда уйти со сценыКак Тринчер выступила на Детском Евровидении. После этого дня она хотела навсегда уйти со сцены

Как Тринчер выглядит сейчас (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Кстати, раньше мы рассказывали, как проголосовать за Украину на Детском Евровидении-2024.

Кроме этого, вы можете узнать, кто такой Артем Котенко, представляющий Украину на Детском Евровидении.

При создании материала были использованы источники: Instagram Тринчер, "Суспільне".

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