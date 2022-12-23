Як не травмуватися під час святкування Нового року: правила безпеки

Новий рік - це завжди голосний сміх, веселощі та гуляння. Але навіть у ці безтурботні моменти можуть статися випадки травмувань. Наприклад, корок від шампанського потрапить комусь в око, і свято гарантовано буде зіпсованим.
Styler зібрав для вас дієві рекомендації, як насолодитися святом і не їхати потім у травмпункт.
Попри те, що цього року українці відмовляються від галасливих святкувань, підняти келих шампанського та загадати бажання захоче майже кожен. Традиційно це роблять прямо під час бою курантів, і щоб встигнути, потрібно діяти швидко.
У цей момент усі забувають про правила безпеки, тому корок із пляшки може вилетіти просто комусь в око.
Щоб цього не сталося, дотримуйтеся наступної послідовності дій:
Як безпечно відкрити шампанське (фото: Freepik)
Для початку не панікуйте та чистими руками огляньте травмоване око. Якщо навколо ока видно кров, прикладіть холодний компрес, не тиснучи на око.
Після цього можна зробити пов'язку з тим же компресом, щоб зняти набряк і почервоніння. Пов'язка не повинна стягувати око, а також має бути чистою. Коли першу самодопомогу проведено, зверніться до офтальмолога.
Важливо цим не нехтувати, адже іноді пошкодження можуть проходити без симптомів і слідів. А така травма ока може призвести навіть до втрати зору.
Цьогоріч точно обійдеться без салютів і феєрверків, однак бенгальські вогні горітимуть у багатьох домівках.
Під час їхнього горіння утворюються іскри. Кожна з них має температуру приблизно 1100 градусів. Вони яскраво горять та моментально розлітаються сторонами.
Якщо бодай одна іскра втрапить в око, опік гарантовано. Першою домедичною допомогою в цьому випадку стануть такі дії:
У жодному разі не намагайтеся вийняти метал за допомогою пінцета, голки, скрученої серветки. Не тріть постраждале око руками. Так само не використовуйте ніякі медичні засоби самостійно.
Особливо уважно стежте за вогнями, якщо поруч діти (фото: Freepik)
Для того, щоб свята пройшли без неприємних конфузів, поводьтеся з усіма новорічними атрибутами обережно, думаючи про можливі наслідки заздалегідь.
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