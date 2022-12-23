Як не травмуватися під час святкування Нового року: правила безпеки

Як безпечно відкрити шампанське

Попри те, що цього року українці відмовляються від галасливих святкувань, підняти келих шампанського та загадати бажання захоче майже кожен. Традиційно це роблять прямо під час бою курантів, і щоб встигнути, потрібно діяти швидко.

У цей момент усі забувають про правила безпеки, тому корок із пляшки може вилетіти просто комусь в око.

Щоб цього не сталося, дотримуйтеся наступної послідовності дій:

Не трусіть пляшку, щоб ненароком не влучити корком в око комусь із гостей. Знімаючи з корка дріт, притримуйте його пальцями, щоб корок не вилетів завчасно. Горло пляшки також можна обгорнути рушником або серветкою. Відкорковуючи шампанське, нахиліть пляшку під кутом 40-45 градусів. Також варто відвести її в сторону, де ніхто не стоїть, щоб зайвий раз перестрахуватися. Зафіксуйте корок та покручуйте пляшку то вправо, то вліво. Коли корок почне виходити, нахиліть його вбік за допомогою великого пальця.

Як безпечно відкрити шампанське (фото: Freepik)

Що робити, якщо корок таки втрапив до ока

Для початку не панікуйте та чистими руками огляньте травмоване око. Якщо навколо ока видно кров, прикладіть холодний компрес, не тиснучи на око.

Після цього можна зробити пов'язку з тим же компресом, щоб зняти набряк і почервоніння. Пов'язка не повинна стягувати око, а також має бути чистою. Коли першу самодопомогу проведено, зверніться до офтальмолога.

Важливо цим не нехтувати, адже іноді пошкодження можуть проходити без симптомів і слідів. А така травма ока може призвести навіть до втрати зору.

Бенгальські вогні

Цьогоріч точно обійдеться без салютів і феєрверків, однак бенгальські вогні горітимуть у багатьох домівках.

Під час їхнього горіння утворюються іскри. Кожна з них має температуру приблизно 1100 градусів. Вони яскраво горять та моментально розлітаються сторонами.

Якщо бодай одна іскра втрапить в око, опік гарантовано. Першою домедичною допомогою в цьому випадку стануть такі дії:

негайно промийте прохолодною чистою водою.

якщо метал не дуже глибоко врізався в око, спробуйте його вимити.

до травмованого ока прикладіть холодний компрес на 15-20 хвилин без тиску, але не використовуйте вату.

випийте знеболювальне.

зверніться до лікаря за допомогою.

У жодному разі не намагайтеся вийняти метал за допомогою пінцета, голки, скрученої серветки. Не тріть постраждале око руками. Так само не використовуйте ніякі медичні засоби самостійно.

Особливо уважно стежте за вогнями, якщо поруч діти (фото: Freepik)

Для того, щоб свята пройшли без неприємних конфузів, поводьтеся з усіма новорічними атрибутами обережно, думаючи про можливі наслідки заздалегідь.