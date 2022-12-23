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Как не травмироваться во время празднования Нового года: правила безопасности

Правила безопасности во время празднования Нового года (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Новый год - это всегда громкий смех, веселье и гулянье. Но даже в эти безмятежные моменты могут произойти случаи травм. Например, пробка от шампанского попадет кому-то в глаза, и праздник гарантированно будет испорчен.

Styler собрал для вас действенные рекомендации, как насладиться праздником и не ехать потом в травмпункт.

Как безопасно открыть шампанское

Несмотря на то, что в этом году украинцы отказываются от шумных празднований, поднять бокал шампанского и загадать желание захочет каждый. Традиционно это делают прямо во время боя курантов, и, чтобы успеть, нужно действовать быстро.

В этот момент все забывают о правилах безопасности, поэтому пробка из бутылки может вылететь просто кому-то в глаза.

Чтобы этого не произошло, соблюдайте следующую последовательность действий:

  1. Не стряхивайте бутылку, чтобы ненароком не попасть пробкой в глаз кому-то из гостей.
  2. Снимая с пробки проволоку, придерживайте ее пальцами, чтобы пробка не вылетела раньше времени. Горло бутылки также можно обернуть полотенцем или салфеткой.
  3. Откупоривая шампанское, наклоните бутылку под углом 40-45 градусов. Также следует отвести ее в сторону, где никто не стоит, чтобы лишний раз перестраховаться.
  4. Зафиксируйте пробку и крутите бутылку то вправо, то влево. Когда пробка начнет выходить, наклоните ее в сторону с помощью большого пальца.

Как безопасно открыть шампанское (фото: Freepik)

Что делать, если пробка таки попала в глаз

Для начала не паникуйте и чистыми руками осмотрите травмированный глаз. Если вокруг глаза видна кровь, приложите холодный компресс, не давя на глаз.

После этого можно сделать повязку с тем же компрессом, чтобы снять отек и красноту. Повязка не должна стягивать глаз, а также должна быть чистой. Когда первая самопомощь проведена, обратитесь к офтальмологу.

Важно этим не пренебрегать, ведь иногда повреждения могут проходить без следов и симптомов. А такая травма может привести даже к потере зрения.

Бенгальские огни

В этом году точно обойдется без салютов и фейерверков, однако бенгальские огни будут гореть во многих домах.

Во время их горения образуются искры. Каждая из них имеет температуру около 1100 градусов. Они ярко горят и моментально разлетаются по сторонам.

Если хотя бы одна искра попадется в глаза, ожог гарантирован. Первой медицинской помощью в этом случае станут следующие действия:

  • немедленно промойте прохладной чистой водой.
  • если металл не слишком глубоко врезался в глаза, попробуйте его вымыть.
  • к травмированному глазу приложите холодный компресс на 15-20 минут без давления, но не используйте вату.
  • выпейте обезболивающее.
  • обратитесь к врачу за помощью.

Ни в коем случае не пытайтесь извлечь металл с помощью пинцета, иглы, скрученной салфетки. Не трите пострадавший глаз руками. Также не используйте никакие медицинские средства самостоятельно.

Особо внимательно следите за огнями, если рядом дети (фото: Freepik)

Для того чтобы праздники прошли без неприятных конфузов, обращайтесь со всеми новогодними атрибутами осторожно, думая о возможных последствиях заранее.

Ранее мы рассказывали, уместно ли отмечать Новый год во время войны в стране.

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