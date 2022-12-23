Как не травмироваться во время празднования Нового года: правила безопасности

Новый год - это всегда громкий смех, веселье и гулянье. Но даже в эти безмятежные моменты могут произойти случаи травм. Например, пробка от шампанского попадет кому-то в глаза, и праздник гарантированно будет испорчен.
Styler собрал для вас действенные рекомендации, как насладиться праздником и не ехать потом в травмпункт.
Несмотря на то, что в этом году украинцы отказываются от шумных празднований, поднять бокал шампанского и загадать желание захочет каждый. Традиционно это делают прямо во время боя курантов, и, чтобы успеть, нужно действовать быстро.
В этот момент все забывают о правилах безопасности, поэтому пробка из бутылки может вылететь просто кому-то в глаза.
Чтобы этого не произошло, соблюдайте следующую последовательность действий:
Как безопасно открыть шампанское (фото: Freepik)
Для начала не паникуйте и чистыми руками осмотрите травмированный глаз. Если вокруг глаза видна кровь, приложите холодный компресс, не давя на глаз.
После этого можно сделать повязку с тем же компрессом, чтобы снять отек и красноту. Повязка не должна стягивать глаз, а также должна быть чистой. Когда первая самопомощь проведена, обратитесь к офтальмологу.
Важно этим не пренебрегать, ведь иногда повреждения могут проходить без следов и симптомов. А такая травма может привести даже к потере зрения.
В этом году точно обойдется без салютов и фейерверков, однако бенгальские огни будут гореть во многих домах.
Во время их горения образуются искры. Каждая из них имеет температуру около 1100 градусов. Они ярко горят и моментально разлетаются по сторонам.
Если хотя бы одна искра попадется в глаза, ожог гарантирован. Первой медицинской помощью в этом случае станут следующие действия:
Ни в коем случае не пытайтесь извлечь металл с помощью пинцета, иглы, скрученной салфетки. Не трите пострадавший глаз руками. Также не используйте никакие медицинские средства самостоятельно.
Особо внимательно следите за огнями, если рядом дети (фото: Freepik)
Для того чтобы праздники прошли без неприятных конфузов, обращайтесь со всеми новогодними атрибутами осторожно, думая о возможных последствиях заранее.
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