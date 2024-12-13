Як Тім Кук і Apple готуються змінити майбутнє людства в найближчі роки

Зміст

Як Apple планує використовувати ШІ для поліпшення життя людей

Що стосується ШІ, Кук зазначив, що Apple прагне створювати інструменти штучного інтелекту, які ставлять на перше місце конфіденційність користувачів. Цей підхід відрізняється від інших технологічних компаній, де дані часто обробляються в хмарі.

Для Кука головна мета полягає в тому, щоб ШІ допомагав розвивати людську творчість і продуктивність, не замінюючи людську винахідливість. Ще він наголосив на особистому характері технології Apple Intelligence, заявивши, що користувачі залишаються в центрі досвіду, а технології служать для поліпшення, а не заміни людських здібностей.

Майбутнє Apple в охороні здоров'я

Кук також обговорив майбутнє компанії в охороні здоров'я, висловивши впевненість у тому, що найбільший вплив Apple на суспільство буде саме в цій галузі. Він вважає, що триваючі зусилля компанії, такі як розробка пристроїв і функцій, орієнтованих на здоров'я, мають вирішальне значення для поліпшення глобального добробуту.

Це узгоджується з його переконанням, що Apple в кінцевому підсумку буде визнана за її перетворювальний вплив на охорону здоров'я, особливо з урахуванням того, як ШІ інтегрується в цю сферу.

Apple і майбутнє сталого розвитку

Крім того, Кук підтвердив прихильність Apple сталому розвитку. Незважаючи на зростаючі енергетичні потреби від нових технологій, таких як ШІ, Apple продовжує зосереджуватися на досягненні вуглецевої нейтральності до 2030 року.

Його далекоглядне бачення підкреслює переконання, що інновації, незважаючи на їхнє дедалі більше підґрунтя в ШІ та технологіях, завжди мають відповідати суспільному благу та екологічній відповідальності.

Скриншот