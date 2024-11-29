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Ілон Маск розповів, як ШІ змінить майбутнє, та назвав ключові дати для людства

П'ятниця 29 листопада 2024 18:45
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Ілон Маск розповів, як ШІ змінить майбутнє, та назвав ключові дати для людства Ілон Маск відкрив завісу майбутнього людства (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Американський мільярдер Ілон Маск, відомий своїми амбітними проектами та сміливими прогнозами, поділився своїм баченням майбутнього.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на іспанський портал новин ECONews, що спеціалізується на висвітленні екологічних тем.

Які прогнози дав Ілон Маск

Маск прогнозує, що до 2029 року машини стануть розумнішими за людину, а темпи розвитку ШІ будуть збільшуватися в 10 разів щорічно. Однак він вважає, що існує ризик близько 10-20 відсотків, що це може призвести до вимирання людського виду.

Його компанія X AI активно працює над суперкомп'ютером Colossus, який має на меті перевершити моделі, такі як GPT від Open AI.

Плани SpaceX щодо колонізації Марса залишаються ключовою частиною бачення Маска. Мільярдер заявив, що перші безпілотні кораблі вирушать на Марс за два роки, а пілотовані - ще за два.

За прогнозами Маска, до 2040 року у світі буде близько 10 мільярдів гуманоїдних роботів, що збільшить вартість Tesla до 25 трильйонів доларів вже до 2025 року. Він вважає, що технології зроблять високий дохід доступним для кожного, усуваючи потребу в універсальному базовому доході.

Маск також бачить майбутнє, повністю засноване на сонячній енергії.

Ілон Маск розповів, як ШІ змінить майбутнє, та назвав ключові дати для людства

Концепція бази SpaceX на Марсі (ілюстративне фото: New Space Economy)

Нагадаємо, що Ілон Маск пригрозив тим, хто пов'язує його з Росією.

А ще у нас є матеріал про те, як виглядає зовні і всередині нове роботаксі Tesla.

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Марс Ілон Маск Штучний інтелект Майбутнє
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