Как Тим Кук и Apple готовятся изменить будущее человечества в ближайшие годы

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Как Apple планирует использовать ИИ для улучшения жизни людей

Что касается ИИ, Кук отметил, что Apple стремится создавать инструменты искусственного интеллекта, которые ставят на первое место конфиденциальность пользователей. Этот подход отличается от других технологических компаний, где данные часто обрабатываются в облаке.

Для Кука главная цель заключается в том, чтобы ИИ помогал развивать человеческое творчество и продуктивность, не заменяя человеческую изобретательность. Еще он отметил личный характер технологии Apple Intelligence, заявив, что пользователи остаются в центре опыта, а технологии служат для улучшения, а не замены человеческих способностей.

Будущее Apple в здравоохранении

Кук также обсудил будущее компании в здравоохранении, выразив уверенность в том, что наибольшее влияние Apple на общество будет именно в этой области. Он считает, что продолжающиеся усилия компании, такие как разработка устройств и функций, ориентированных на здоровье, имеют решающее значение для улучшения глобального благосостояния.

Это согласуется с его убеждением, что Apple в конечном итоге будет признана за ее преобразующее влияние на здравоохранение, особенно с учетом того, как ИИ интегрируется в эту область.

Apple и будущее устойчивого развития

Кроме того, Кук подтвердил приверженность Apple устойчивому развитию. Несмотря на растущие энергетические потребности от новых технологий, таких как ИИ, Apple продолжает сосредотачиваться на достижении углеродной нейтральности к 2030 году.

Его дальновидное видение подчеркивает убеждение, что инновации, несмотря на их все большее основание в ИИ и технологиях, всегда должны соответствовать общественному благу и экологической ответственности.

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