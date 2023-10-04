Як у Telegram і WhatsApp. Google додав у Gmail нову цікаву функцію

Коли ви отримаєте доступ, ви побачите емодзі-реакції внизу повідомлення. Нажміть на нього, щоб вибрати смайлик зі списку, потім просто натисніть та надішліть. Деякі смайли матимуть особливі можливості, у тому числі смайлик "Вечірки", який дозволить використовувати анімацію на повну сторінку.

Деякі смайли отримають можливість використовувати анімацію на всю сторінку (gif: The Verge)

Скоріше за все, ця функція буде схожа на те, як більшість із нас використовують смайли для відповіді на повідомлення в соціальних мережах. Ви можете торкнутися та утримувати існуючу реакцію, щоб побачити, хто її додав, а також натиснути, щоб повторно використати реакцію, додану кимось іншим.

Однак, Gmail зробила декілька обмежень. Ви не зможете використовувати емодзі-реакції:

для взаємодії зі своїми навчальними або робочими обліковими записами

якщо повідомлення надіслано більш ніж 20 людям

до групового списку адрес електронної пошти

якщо вам надіслано приховану копію

Найголовніше: ви не зможете відповісти на повідомлення, якщо ви вже надіслали більше 20 реакцій.