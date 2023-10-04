Как в Telegram и WhatsApp. Google добавил в Gmail новую интересную функцию

Эта функция будет развиваться постепенно, начиная с пользователей Android и появляясь в веб-пользователях и iOS в течение следующих нескольких месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о технологиях The Verge.
Когда вы получите доступ, вы увидите эмодзи-реакции внизу сообщения. Нажмите на его, чтобы выбрать смайлик из списка, затем просто клацните и отправьте. Некоторые смайлы будут иметь особые возможности, в том числе смайлик "Вечеринки", который позволит использовать анимацию на полную страницу.
Некоторые смайлы получат возможность использовать анимацию на всю страницу (gif: The Verge)
Скорее всего, эта функция будет похожа на то, как большинство из нас используют смайлики для ответа на сообщения в социальных сетях. Вы можете коснуться и удерживать существующую реакцию, чтобы увидеть, кто ее добавил, а также нажать, чтобы повторно использовать реакцию, добавленную кем-то другим.
Однако Gmail сделала несколько ограничений. Вы не сможете использовать эмодзи-реакции:
Самое главное: вы не сможете ответить на сообщение, если вы отправили более 20 реакций.
Раньше мы писали, что WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов.
А еще у нас есть материал о том, что количество пользователей Threads быстро сократилось.