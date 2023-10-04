Как в Telegram и WhatsApp. Google добавил в Gmail новую интересную функцию

Когда вы получите доступ, вы увидите эмодзи-реакции внизу сообщения. Нажмите на его, чтобы выбрать смайлик из списка, затем просто клацните и отправьте. Некоторые смайлы будут иметь особые возможности, в том числе смайлик "Вечеринки", который позволит использовать анимацию на полную страницу.

Некоторые смайлы получат возможность использовать анимацию на всю страницу (gif: The Verge)

Скорее всего, эта функция будет похожа на то, как большинство из нас используют смайлики для ответа на сообщения в социальных сетях. Вы можете коснуться и удерживать существующую реакцию, чтобы увидеть, кто ее добавил, а также нажать, чтобы повторно использовать реакцию, добавленную кем-то другим.

Однако Gmail сделала несколько ограничений. Вы не сможете использовать эмодзи-реакции:

для взаимодействия со своими учебными или рабочими учетными записями

если сообщение отправлено более 20 людям

в групповой список адресов электронной почты

если вам отправлена скрытая копия

Самое главное: вы не сможете ответить на сообщение, если вы отправили более 20 реакций.