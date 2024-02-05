Як та коли саджати вдома розсаду полуниці, щоб рослина була міцною та урожайною

Коли садити насіння у грунт вдома

Висівати полуницю, а також суницю на розсаду рекомендується у кінці лютого або на початку березня. Важливо провести цей процес вчасно, оскільки висівання пізніше може призвести до того, що плодоношення полуниці розпочнеться лише у наступному році. Насіння можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині, і цей варіант дозволяє обрати сорти, які вам найбільше подобаються.

Підготовка насіння та грунту

Грунт для полуниці повинен мати легку структуру, бути поживним і слабо кислим. Найзручніше придбати готову грунтосуміш у магазині, але можна також приготувати її самостійно. При цьому важливо враховувати, що склад грунтосуміші повинен включати перегній, кокосовий субстрат і пісок.

Перед посадкою грунтосуміші, з метою дезінфекції, рекомендується обробити розчином марганцівки або фунгіциду. Марганцівку також можна використовувати для обробки насіння, зануривши його на короткий час у слабкий розчин і потім просушивши.

Сіяти полуницю рекомендовано у ящики чи контейнери. Ось, як це зробити

Заповніть посудину грунтом приблизно на ⅔.

Використовуючи олівець чи інший подібний предмет, зробіть борозенки, глибиною не більше 0, 5 см.

Утворені канавки полийте невеликою кількістю слабкого розчину перманганат калію.

Посійте насіння, але зверху грунтом його не присипайте, воно повинно зростати на світлі.

Зверху контейнер чи горщик накрийте плівкою і поставте у тепле приміщення, де температура тримається приблизно 22-25 градусів.

Важливо, щоб контейнери з розсадою мали гарне освітлення. При можливості, окрім сонячного світла, варто подбати і про штучні джерела.

Як доглядати за розсадою

З ростом розсади важливо регулярно поливати її, щоб уникнути пересихання ґрунту. Орієнтовно через 2-3 тижні очікується поява перших сходів. Після цього можна видалити плівку та знизити температуру повітря до +18 °C.

Коли у паростків вже присутні мінімум 5-6 листочків, можна розпочати процедуру пікірування. Для кожної окремої рослини використовують пластиковий стаканчик, роблячи в ґрунті глибоке заглиблення та висаджуючи саджанець глибоко, аж до самих листків. Після цього рослини поливають. Також рекомендовано підживити їх спеціальним добривом-коренеутворювачем.

В подальшому рекомендується підживлювати розсаду кожні кілька тижнів, використовуючи розчин мікроелементів. Приблизно на початку червня або навіть в кінці травня можна розпочати пересаджування саджанців у відкритий грунт.