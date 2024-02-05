Как и когда сажать дома рассаду клубники, чтобы растение было крепким и урожайным

Когда сажать семена в грунт дома

Высевать клубнику, а также землянику на рассаду рекомендуется в конце февраля или начале марта . Важно провести этот процесс вовремя, поскольку посев позже может привести к тому, что плодоношение клубники начнется только в следующем году. Семена можно приобрести в любом специализированном магазине, и этот вариант позволяет выбрать сорта, которые вам больше всего нравятся.

Подготовка семян и почвы

Почва для клубники должна иметь легкую структуру, быть питательной и слабо кислой. Удобнее всего приобрести готовую почвосмесь в магазине, но можно также приготовить ее самостоятельно. При этом важно учитывать, что состав почвосмеси должен включать перегной, кокосовый субстрат и песок.

Перед посадкой почвосмеси, с целью дезинфекции, рекомендуется обработать раствором марганцовки или фунгицида. Марганцовку также можно использовать для обработки семян, погрузив их на короткое время в слабый раствор и затем просушив.

Сеять клубнику рекомендовано в ящики или контейнеры. Вот как это сделать

Заполните сосуд грунтом примерно на ⅔.

Используя карандаш или другой подобный предмет, сделайте бороздки, глубиной не более 0,5 см.

Образовавшиеся канавки полейте небольшим количеством слабого раствора перманганат калия.

Посейте семена, но сверху почвой не присыпайте, они должны расти на свете.

Сверху накройте контейнер или горшок пленкой и поставьте в теплое помещение, где температура держится примерно 22-25 градусов.

Важно, чтобы контейнеры с рассадой имели хорошее освещение. По возможности, кроме солнечного света, стоит позаботиться и об искусственных источниках.

Как ухаживать за рассадой

С ростом рассады важно регулярно поливать ее во избежание пересыхания почвы. Ориентировочно через 2-3 недели ожидается появление первой лестницы. Затем можно удалить пленку и снизить температуру воздуха до +18 °C.

Когда у побегов уже присутствует минимум 5-6 листочков, можно начать процедуру пикирования. Для каждого отдельного растения используют пластиковый стаканчик, делая в грунте глубокое углубление и высаживая саженец глубоко, вплоть до листьев. После этого растения поливают. Также рекомендуется подкормить их специальным удобрением-корнеобразователем.

В дальнейшем рекомендуется подпитывать рассаду каждые несколько недель, используя раствор микроэлементов. Приблизительно в начале июня или даже в конце мая можно начать пересадку саженцев в открытый грунт.