Як сушити одяг після прання вдома, коли вдарили морози: ефективні способи

Зараз час затяжних дощів і висушити випрані речі справжня проблема. Звичайна сушка у приміщенні може наробити проблем. Підвищена волога сприяє утворенню конденсату, а він своєю чергою - цвілі, що є небезпечним для здоров’я людини.

Як правильно сушити одяг під час дощу та взимку - читайте нижче .

Зокрема, зараз технології дійшли до того, що можна сушити речі в спеціальній сушці, що за параметрами нагадує пральну машину. Але не кожному така техніка по кишені.

Популярним методом швидкого сушіння одягу взимку є розкладання речей на батареї. Багато хто вважає, що так вони швидше висохнуть.

Невеликі речі, такі як шкарпетки, дійсно швидко висихають та не створять проблем. Однак, ковдри, светри чи простирадла можуть стати дуже проблематичними.

Все тому, що батареї пришвидшують випаровування води з великої площі тканини, і збільшують процент вологи у повітрі до катастрофічних показників. Також сушіння одягу на батареях перекриває надходження тепла до приміщення.

Як сушити одяг

Використайте вентилятор

Можна використовувати звичайний вентилятор, що циркулює повітря, завдяки чому одяг швидше сохне вдома.

Також рекомендують прати невеликими партіями, зокрема постільну білизну чи ковдри. Таким чином, речі будуть більш сухими після прання та швидше висохнуть у кімнатних умовах.

Відкрийте вікна

Якщо взимку в вас в кімнаті стоїть сушарка з розвішаним одягом, то бажано відкривати вікна для провітрювання. Попри те, що тепла буде дещо менше, ваша квартира не набереться зайвого пилу з одягу, що сушиться, та нормалізує кількість вологи.

Також можна включити витяжку на кухні та у ванній кімнаті.

Додамо, що білизну краще сушити біля вікна, тоді на неї потраплятимуть сонячні промені й одяг висохне швидше. До того ж час від часу варто перевішувати речі, міняти їх місцями для рівномірного висихання.