Как сушить одежду после стирки дома, когда ударили морозы: эффективные способы

Сейчас пора затяжных дождей и высушить постиранные вещи настоящая проблема. Обычная сушка в помещении может наделать проблемы. Повышенная влага способствует образованию конденсата, а он в свою очередь - плесени, что опасно для здоровья человека.

Как правильно сушить одежду во время дождя и зимой - читайте ниже .

В частности, сейчас технологии дошли до того, что можно сушить вещи в специальной сушке, которая по параметрам напоминает стиральную машину. Но не каждому такая техника по карману.

Популярным методом быстрой сушки одежды зимой является разложение вещей на батарее. Многие считают, что так они быстрее высохнут.

Небольшие вещи, такие как носки действительно быстро высыхают и не создадут проблем. Однако одеяла, свитера или простыни могут стать очень проблематичными.

Все потому, что батареи ускоряют испарение воды с большой площади ткани и увеличивают процент влаги в воздухе до катастрофических показателей. Также сушка одежды на батареях перекрывает поступление тепла в помещение.

Как сушить одежду

Используйте вентилятор

Можно использовать обычный циркулирующий воздух вентилятор, благодаря чему одежда быстрее сохнет дома.

Также рекомендуют стирать небольшими партиями, в частности, постельное белье или одеяла. Таким образом, вещи будут более сухими после стирки и быстрее высохнут в комнатных условиях.

Откройте окна

Если зимой у вас в комнате стоит сушилка с развешанной одеждой, то лучше открывать окна для проветривания. Несмотря на то, что тепла будет несколько меньше, ваша квартира не наберется излишней пыли из сушящейся одежды и нормализует количество влаги.

Также можно включить вытяжку на кухне и в ванной.

Добавим, что белье лучше сушить у окна, тогда на него будут попадать солнечные лучи и одежда высохнет быстрее. К тому же иногда следует перевешивать вещи, менять их местами для равномерного высыхания.