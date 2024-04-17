Як створити власні стікери в Telegram за допомогою простих інструментів

Яка нова функція з'явилася

За допомогою цього редактора можна вирізати частини фотографій, видаляти або відновлювати певні елементи зображення та оточувати їх класичним білим контуром. Після створення стікери можуть бути надіслані в чатах або додані до особистих колекцій стікерів для спільного доступу.

Стікери можна створити із частин фотографій (фото: Telegram)

Для створення стікера достатньо натиснути кнопку "+" у розділі стікерів у полі введення повідомлення. При додаванні нового стікера користувачеві пропонується вибрати відповідні емодзі зі списку, створеного на основі аналізу зображення з використанням алгоритмів штучного інтелекту.

Щоб створити стікери, натисніть "+" (фото: Telegram)

Ця нова функція також інтегрована із системою пошуку месенджера, що дозволяє надсилати стікери, що відповідають використаним емодзі в повідомленнях.

Як ще можна зробити стікери в Telegram

Ще один спосіб створити стікери в Telegram - завантажити їх за допомогою бота @stickers. Він допоможе завантажувати нові стікери, створювати пакети стікерів та отримувати статистику використання стікерів та наборів.

В області чату можна використовувати такі команди:

/newpack - для створення статичного набору наклейок PNG/WEBP

/newvideo - для створення набору відеостікерів WEBM

/newanimated - для створення анімованого набору наклейок TGS

/newmasks - для створення статичного набору масок

/help - щоб отримати повний список команд

За допомогою бота можна створити стікери (фото: MakeUseOf)

Статичні стікери можна завантажити в такий спосіб:

Увійдіть в бот @ stickers.

Введіть /newpack і натисніть Enter на клавіатурі або синю кнопку відправки.

Напишіть назву набору наклейок і натисніть стрілку надсилання.

Натисніть значок файлу (скріпки), щоб завантажити перший стікер.

Зніміть прапорець "Стиснути", потім введіть заголовок і натисніть "Додати", щоб завантажити додаткові файли, або натисніть "Надіслати".

Бот попросить присвоїти стікеру смайлик. Виберіть смайлик, який найбільше відповідає стікеру, та натисніть Enter, щоб відправити його. Можете призначити кілька, але Telegram рекомендує не більше двох смайликів на наклейку.

Повторіть кроки 3-4 для кожного стікера Telegram, який потрібно додати.

Коли закінчите, введіть команду /publish та надішліть її.

Якщо хочете додати значок для свого стікера, завантажте його так само, як завантажили інші зображення, і відправте його боту.

Якщо немає значка, просто надішліть команду /skip і перший стікер стане значком для цього пакета.

Надішліть боту коротке ім'я для набору наклейок, яке буде використовуватися в його URL-адресі.

Натисніть посилання на свій стікерпак Telegram, щоб подивитися, як все виглядає. Інші типи стікерів додаються за допомогою відповідної команди аналогічним способом.

Готові стікери (фото: MakeUseOf)

Які вимоги є до стікерів

Анімовані стікери мають бути у форматі TGS. Максимальний розмір - 64 КБ. Розміри - 512x512 пікселів, ФПС - 30-60 кадрів в секунду, гранична тривалість - 3 секунди.

Відеостікери мають бути у форматі WEBM з кодуванням VP9 та альфа-каналом. Максимальний розмір - 256 КБ, граничні розміри - 512x512 пікселів, хоча б одна сторона зображення має бути 512 пікселів. ФПС - 30, найбільша тривалість - 3 секунди.

Статичні стікери мають бути у форматі PNG або WEBP із прозорим шаром. Усі вони повинні використовувати біле обведення та тінь. Максимальний розмір - 512 КБ, найбільші розміри - 512x512 пікселів, хоча б одна сторона зображення має бути 512 пікселів.