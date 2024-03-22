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У WhatsApp з'явиться безкоштовна функція, за яку Telegram доводиться платити

П'ятниця 22 березня 2024 15:10
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У WhatsApp з'явиться безкоштовна функція, за яку Telegram доводиться платити WhatsApp на Android навчиться перетворювати голосові повідомлення на текст (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

WhatsApp для Android впроваджує інноваційну функцію, що дозволяє переводити голосові повідомлення у текстовий формат. Це оновлення є реакцією на запити користувачів, які хочуть мати можливість зручного читання повідомлень у випадках, коли прослуховування голосових неможливе або незручне.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google та Android 9to5Google.

Що відомо про нову функцію

У бета-версії додатку WhatsApp для Android доступна функція переведення голосових повідомлень у текст. Щоб активувати її, користувачі повинні завантажити додатковий модуль розміром близько 150 Мбайт. Після встановлення вони зможуть включити опцію текстового перекладу голосових повідомлень.

Це оновлення спрямоване на покращення доступності та зручності використання месенджера для всіх категорій користувачів, включаючи тих, хто має проблеми зі слухом або хто часто перебуває в шумних умовах. Надання можливості перетворення голосових повідомлень на текст розширює вибір у способах взаємодії та комунікації.

WhatsApp також запевняє, що під час використання цієї функції дані залишаються у безпеці завдяки наскрізному шифруванню. Це забезпечує конфіденційність листування навіть при конвертації голосових повідомлень у текст.

Точна дата випуску цієї функції на стабільному каналі оновлень поки невідома. Однак розробники продовжують тестувати її у бета-версії, що говорить про швидку появу цієї можливості для всіх користувачів WhatsApp на Android.

Читайте також, як уникнути видалення листування та облікового запису в WhatsApp.

А ще ми писали, що у WhatsApp для iOS з'явилася функція, пов'язана з відправкою фото та відео.

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