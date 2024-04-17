Как создать свои собственные стикеры в Telegram с помощью простых инструментов

Какая новая функция появилась

С помощью этого редактора можно вырезать части фотографий, удалять или восстанавливать определенные элементы изображения и окружать их классическим белым контуром. После создания стикеры могут быть отправлены в чатах или добавлены в личные коллекции стикеров для общего доступа.

Стикеры можно создать из частей фотографий (фото: Telegram)

Для создания стикера достаточно нажать кнопку "+" в разделе стикеров в поле ввода сообщения. При добавлении нового стикера пользователю предлагается выбрать подходящие эмодзи из списка, созданного на основе анализа изображения с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Чтобы создать стикеры, нажмите "+" (фото: Telegram)

Эта новая функция также интегрирована с системой поиска мессенджера, что позволяет отправлять стикеры, соответствующие использованным эмодзи в сообщениях.

Как еще можно сделать стикеры в Telegram

Еще один способ создать стикеры в Telegram - загрузить их с помощью бота @stickers. Он поможет загружать новые стикеры, создавать пакеты стикеров и получать статистику использования стикеров и наборов.

В области чата можно использовать такие команды:

/newpack - для создания статического набора наклеек PNG/WEBP

/newvideo - для создания набора видеостикеров WEBM

/newanimated - для создания анимированного набора наклеек TGS

/newmasks - для создания статического набора масок

/help - для получения полного списка команд

С помощью бота можно создать стикеры (фото: MakeUseOf)

Статические стикеры можно загрзуить таким способом:

Войдите в бот @stickers.

Введите команду /newpack и нажмите Enter на клавиатуре или синюю кнопку отправки.

Напишите название своего набора наклеек и нажмите стрелку отправки.

Нажмите на значок файла (скрепки), чтобы загрузить первый стикер.

Снимите флажок "Сжать", затем введите заголовок и нажмите "Добавить", чтобы загрузить дополнительные файлы, в противном случае нажмите "Отправить".

Бот попросит присвоить стикеру смайлик. Выберите смайлик, который более всего соответствует стикеру, и нажмите Enter, чтобы отправить его. Можете назначить несколько, но Telegram рекомендует не более двух смайликов на наклейку.

Повторите шаги 3-4 для каждого стикера Telegram, который хотите добавить.

Когда закончите, введите команду /publish и отправьте ее.

Если хотите добавить значок для своего стикерпака, загрузите его так же, как загрузили остальные изображения, и отправьте его боту.

Если нет значка, просто отправьте команду /skip, и первый стикер станет значком для этого пакета.

Отправьте боту короткое имя для набора наклеек, которое будет использоваться в его URL-адресе.

Нажмите на ссылку на свой стикерпак Telegram, чтобы посмотреть, как все выглядит. Остальные типы стикеров добавляются при помощи соответствующей команды аналогичным способом.

Готовые стикеры (фото: MakeUseOf)

Какие требования есть к стикерам

Анимированные стикеры должны быть в формате TGS. Максимальный размер - 64 КБ. Размеры - 512x512 пикселей, ФПС - 30-60 кадров в секунду, предельная продолжительность - 3 секунды.

Видеостикеры должны быть в формате WEBM с кодировкой VP9 и альфа-каналом. Максимальный размер - 256 КБ, предельные размеры - 512x512 пикселей, хотя бы одна сторона изображения должна быть 512 пикселей. ФПС - 30, наибольшая продолжительность - 3 секунды.

Статические стикеры должны быть в формате PNG или WEBP с прозрачным слоем. Все они должны использовать белую обводку и тень. Максимальный размер - 512 КБ, наибольшие размеры - 512x512 пикселей, хотя бы одна сторона изображения должна быть 512 пикселей.