Як створити свій ідеальний гардероб: проста формула від стилістки

Як створити свій ідеальний гардероб

"При формуванні капсули важливо врахувати особливості свого типу фігури, кольоротипу, а також чітко сфокусувати увагу на температурному режимі, або сезоні, з яким ви працюватимете", - каже експерт.

Також варто мати збережену теку в Пінтерест, із тими образами, які найбільше вам імпонують і відповідають тій сфері життя, де у вас виникає відчуття, що вам нема що носити.

Стиліст пояснює, що при формуванні гардероба, його треба розділити умовно на чотири сектори. І щоб правильного підібрати одяг слід керуватись наступними правилами.

Нижній шар або плечові вироби

"Тут переважно той одяг, який щільно облягає до тіла. Це лонгсліви, сорочки, блузи, гольфи, різні асиметричні топи. Також сюди належать речі, які потенційно можуть бути нижнім шаром - блузи, сорочки, футболки", - каже Мацьків.

Вона рекомендує дотримуватися формули, що верхів має бути вдвічі більше, ніж низів. Якщо верхів 10, то половина з них має складатися з плечових виробів, решта - верхній шар. У кожній з категорій бажано, щоб вироби не повторювалися по кольору та фасону.

Верхній шар

"Наступний тип одягу, який має бути у вашому гардеробі - це другий (верхній) шар. Сюди належать худі, світшоти, светри, кардигани, жакети, сорочки чоловічого типу, безрукавки і все більш об'ємне", - говорить стиліст.

Також сюди належить верхній одяг. Залежно від сезону вибирайте декілька одиниць.

Низи або поясні вироби

"Ще один важливий розділ - низи або поясні вироби. Сюди належать штани, спідниці, шорти, джинси. Усі низи, які є у капсулі, мають відрізнятись по фасону і по кольору. Так маючи невелику кількість речей, ви складатимете враження різноманітності, бо речі не дублюватимуться", - пояснює Мацьків.

Далі під низи треба підбирати взуття. Воно також має відрізнятись між собою по кольору та фасону, а за кількістю дорівнювати кількості низів. Якщо у нас 5 низів, то значить має бути 5 пар взуття.

Аксесуарний ряд

"На початок вистачить дві сумки, також декілька прикрас залежно від сезону, шапки і шарфи на холодний період року, капелюшки, шовкові хустинки, кепки на теплі пори року", - каже стиліст.