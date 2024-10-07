Как создать осенний "лук" с легким платьем. Стильно, тепло и просто (видео)

Осенью многие прячут летнюю одежду как можно дальше, ведь наступает время теплых юбок, джинсов и пальто. Впрочем, можно легко стилизовать легкое платье и адаптировать его под погодные условия. И это выглядит очень хорошо.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), блогерша с ником "stylebyindiarose" показала в Instagram простой хак, благодаря которому можно носить летние вещи даже осенью.

Как стилизовать платье осенью

Так, блогерша примерила черное мини-платье. Казалось бы, на осень это точно не лучший вариант. Но несколько деталей и образ с платьем уже становится осенним.

Все дело в правильно подобранных аксессуарах и дополнительных слоях одежды, которая не даст вам замерзнуть.

Платье на осень (скриншот)

Просто наденьте под платье телесные или полупрозрачные чулки (или колготки). К тому же сейчас можно заменить их плотными леггинсами с эффектом голой кожи (они захватили тренды еще несколько сезонов назад).

Далее наденьте удлиненные серые носки, также подойдут белые. Выбирайте длину так, чтобы они выглядывали из-под обуви. Дополнить образ следует высокими сапогами или чем-то другим. На каблуке или без - выбирать только вам.

Что носить осенью (скриншот)

Теперь займитесь верхом. Выберите пушистый свитер-оверсайз, серый, черный или по вашему усмотрению. Затем возьмите ремень и закрепите его на свитере, чтобы затем завернуть и скрыть его низ.

Так вы сделаете удачный акцент на талии, при этом вы будете тепло одеты.

Стильный образ на осень (скриншот)

После этого, если на улице уже прохладно, можете дополнить образ кожаной курткой или чем-нибудь другим. Не забывайте и про аксессуары, такой "лук" удачно дополнят кожаная черная сумка, кулон на удлиненной цепочке или массивные серьги.