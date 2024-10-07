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Как создать осенний "лук" с легким платьем. Стильно, тепло и просто (видео)

Понедельник 07 октября 2024 07:14
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Как создать осенний "лук" с легким платьем. Стильно, тепло и просто (видео) Как стилизовать платье осенью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Осенью многие прячут летнюю одежду как можно дальше, ведь наступает время теплых юбок, джинсов и пальто. Впрочем, можно легко стилизовать легкое платье и адаптировать его под погодные условия. И это выглядит очень хорошо.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), блогерша с ником "stylebyindiarose" показала в Instagram простой хак, благодаря которому можно носить летние вещи даже осенью.

Как стилизовать платье осенью

Так, блогерша примерила черное мини-платье. Казалось бы, на осень это точно не лучший вариант. Но несколько деталей и образ с платьем уже становится осенним.

Все дело в правильно подобранных аксессуарах и дополнительных слоях одежды, которая не даст вам замерзнуть.

Как создать осенний &quot;лук&quot; с легким платьем. Стильно, тепло и просто (видео)

Платье на осень (скриншот)

Просто наденьте под платье телесные или полупрозрачные чулки (или колготки). К тому же сейчас можно заменить их плотными леггинсами с эффектом голой кожи (они захватили тренды еще несколько сезонов назад).

Далее наденьте удлиненные серые носки, также подойдут белые. Выбирайте длину так, чтобы они выглядывали из-под обуви. Дополнить образ следует высокими сапогами или чем-то другим. На каблуке или без - выбирать только вам.

Как создать осенний &quot;лук&quot; с легким платьем. Стильно, тепло и просто (видео)

Что носить осенью (скриншот)

Теперь займитесь верхом. Выберите пушистый свитер-оверсайз, серый, черный или по вашему усмотрению. Затем возьмите ремень и закрепите его на свитере, чтобы затем завернуть и скрыть его низ.

Так вы сделаете удачный акцент на талии, при этом вы будете тепло одеты.

Как создать осенний &quot;лук&quot; с легким платьем. Стильно, тепло и просто (видео)

Стильный образ на осень (скриншот)

После этого, если на улице уже прохладно, можете дополнить образ кожаной курткой или чем-нибудь другим. Не забывайте и про аксессуары, такой "лук" удачно дополнят кожаная черная сумка, кулон на удлиненной цепочке или массивные серьги.

Напомним, ранее мы рассказывали, с чем носить стеганную куртку.

Кроме этого, вы можете узнать, как добавить модный цвет бургунди в свой осенний гардероб.

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