Як Беллі Хадід вдалося стати іконою вуличного стилю

Белла Хадід - одна з найвідоміших моделей сучасності, яка не лише підкорила подіуми, але й стала справжньою іконою вуличного стилю. Її унікальний підхід до моди та поєднання в луках елементів стильного, але комфортного одягу надихають тисячі людей по всьому світу.

Відчуття балансу між класикою та авангардом

Белла вміє поєднувати класичні елементи гардероба з більш авангардними та експериментальними образами. Її стиль часто містити вінтажні речі, які виглядають сучасно, завдяки тому, як вони поєднуються з іншими елементами одягу. Від майок з принтами до класичних джинсів і джинсів "мом", Белла демонструє, як можна грати з модою без потреби слідувати усім трендам.



Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Класичні елементи вуличного стилю

Белла майстерно комбінує елементи вуличної моди, такі як спортивні костюми, худі, кросівки, бейсболки та великі сонцезахисні окуляри. Це дозволяє їй виглядати одночасно стильне і комфортно. Вона завжди знає, як додати кілька простих аксесуарів, щоб образ виглядав завершеним, але не перевантаженим.



Стиль Белли Хадід (фото:Getty Images)

Гра з кольорами та текстурами

Хоча Белла часто обирає нейтральні кольори, такі як чорний, білий та сірий, вона не боїться експериментувати з більш яскравими відтінками чи нестандартними текстурами. Її стильний вигляд часто охоплює контрастні елементи, які створюють елегантний, але невимушений вигляд.



Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Персональний підхід до аксесуарів

Аксесуари - це важлива частина її образу. Белла часто доповнює вуличні наряди стильними сумками, кольоровими окулярами або шапками, що додає індивідуальності її вигляду. Важливою частиною її стилю стали також різноманітне взуття, від класичних кросівок до витончених черевиків на платформі.



Як одягається Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Натхнення з минулого

Белла активно черпає натхнення з моди 80-90-х років, що стало характерним для вуличного стилю останніх років. Її вигляд часто включає елементи з минулого, такі як бомбери, джинсові куртки або велюрові костюми. Вона вміє комбінувати ці речі так, щоб вони виглядали актуально і модно навіть зараз.



Модні образи від Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Натуральність і зручність

Вона вибирає не тільки дизайнерські бренди, часто в її образах зустрічаються прості базові речі, які підходять до будь-якої ситуації. Важливу роль відіграє і зручність: Белла часто вибирає одяг, який дає можливість рухатися вільно, не обмежуючи комфорт.



Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Сучасний стиль гранж

Її стиль можна описати як сучасний гранж, де поєднуються елементи панк-культури, великі шкіряні куртки та чоботи. Белла часто носить лаконічні образи з додаванням індивідуальних деталей, таких як розірвані джинси чи ботфорти, які підкреслюють її сміливість у виборі одягу.



Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Як Беллі вдалося стати іконою стилю?

Важливою частиною її успіху є природна харизма і здатність завжди залишатися вірною собі, не слідувати сліпо за трендами, а створювати їх сама. Вона дуже ретельно підходить до вибору кожного образу, що робить її стиль не тільки впізнаваним, а й надзвичайно автентичним. Белла Хадід не боїться експериментувати, і це дозволяє їй виглядати незвичайно й актуально.



Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Таким чином, Белла Хадід стала іконою вуличного стилю завдяки своєму вмінню поєднувати різноманітні стилі, грати з кольорами, текстурами й формами, а також своєму природному почуттю моди.



Белла Хадід - ікона стилю (фото: Getty Images)