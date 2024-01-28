Як стильно додати фіолетові речі у свій гардероб

Фіолетовий колір є дуже цікавим та різним, кожен його відтінок є особливим, аде попри красу цього кольору, його важко додати у гардероб.

А про те, як це зробити стильно, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як додати у свій гардероб фіолетовий колір

Це відтінок, який завжди привертає увагу своєю загадковістю та вишуканістю. У світі моди він використовується як символ таємничості та розкоші, його часто можна зустріти у вечірніх сукнях, прикрасах та колірній палітрі хусток та краваток.

Фіолетовий асоціюється з романтикою, відображає у собі творчість і фантазію, тому він часто зустрічається у вбранні художників, музикантів та взагалі у творчих людей. Бо цей колір несе краплю загадковості та глибини, яка так важлива для тонких особистостей.

У світі віруючих, фіолетовий вважається символом духовності, тому він часто використовується у вбранні та аксесуарах для духовних практик, йоги та медитацій.

Фіолетовий доволі яскравий колір, тому якщо в образі потрібні фарби та різноманітність, то він точно допоможе наповнити образ цікавістю та загадковістю.

Щоб він гармонійно виглядав у майку, додайте трішки румʼянцю, так фіолетовий не буде занадто акцентним та не перетягне на себе усю увагу.

Як додати фіолетовий колір у свій гардероб (фото: Pinterest)

З якими кольорами поєднувати фіолетовий

Цей колір може мати різні відтінки, від ніжних лавандових до глибоких індиго, кожен з яких має свою палітру поєднань, але є базові поєднання з будь-яким відтінком, які будуть в образі виглядати доречно та збалансовано.

Фіолетовий та чорний

Фіолетовий виступає яскравим доповненням, а чорний вміло нейтралізує доволі помітний відтінок фіолетового.

Фіолетовий і жовтий

Дует наповнений настроєм, кольором, життям та позитивом. Поєднання цих кольорів підійде для сміливих та творчих особистостей.

Фіолетовий та рожевий

Велика схожість між кольорами дозволяє примітити стилістичний прийом під назвою "Розтяжка кольору" та зробити майже монохромний образ з маленькими майже помітними акцентами.

Рекомендовано використати ці поєднання кольорів або як базу свого образу, доповнивши ще одним кольором, або залишити образи такими та доповнити його аксесуарами, які підкреслять вашу індивідуальність.

Як додати фіолетовий колір у свій гардероб (фото: Pinterest)