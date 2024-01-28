Как стильно добавить фиолетовые вещи в свой гардероб
Фиолетовый цвет очень интересный и разный, каждый его оттенок особенный, но несмотря на красоту этого цвета, его трудно добавить в гардероб.
А о том, как это сделать стильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".
Как добавить в свой гардероб фиолетовый цвет
Это оттенок, всегда привлекает внимание своей загадочностью и изысканностью. В мире моды он используется как символ таинственности и роскоши, его часто можно встретить в вечерних платьях, украшениях, цветовой гамме платков и галстуков.
Фиолетовый ассоциируется с романтикой, отражает в себе творчество и фантазию, поэтому часто встречается в наряде художников, музыкантов и вообще у творческих людей. Ибо этот цвет несет каплю загадочности и глубины, которая так важна тонким личностям.
В мире верующих, фиолетовый считается символом духовности, поэтому он часто используется в нарядах и аксессуарах для духовных практик, йоги и медитаций.
Фиолетовый довольно яркий цвет, поэтому если в образе нужны краски и разнообразие, то он поможет добавить в образ интерес и загадочность.
Чтобы он гармонично выглядел в майке, добавьте немного румянца, так фиолетовый не будет слишком акцентным и не перетянет на себя все внимание.
Как добавить фиолетовый цвет в свой гардероб (фото: Pinterest)
С какими цветами сочетать фиолетовый
Этот цвет может иметь разные оттенки, от нежных лавандовых до глубоких индиго, каждый из которых имеет свою палитру сочетаний, но есть базовые сочетания с любым оттенком, которые будут в образе выглядеть уместно и сбалансированно.
Фиолетовый и черный
Фиолетовый выступает ярким дополнением, а черный умело нейтрализует довольно заметный фиолетовый оттенок.
Фиолетовый и желтый
Дуэт наполнен настроением, цветом, жизнью и позитивом. Сочетание этих цветов подходит для смелых и творческих личностей.
Фиолетовый и розовый
Большое сходство между цветами позволяет заметить стилистический прием под названием "Растяжка цвета" и сделать почти монохромный образ с маленькими, почти заметными акцентами.
Рекомендуется использовать эти цветовые сочетания либо в качестве базы своего образа, дополнив еще одним цветом, либо оставить образы такими и дополнить его аксессуарами, которые подчеркнут вашу индивидуальность.
Как добавить фиолетовый цвет в свой гардероб (фото: Pinterest)
Раньше мы рассказывали, как аккуратно и уместно добавить цветочные аксессуары в свой гардероб.
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