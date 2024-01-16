Як стильно носити джинси з жакетами в зимовий період

Поєднання жакету з джинсами є дуже стильним та універсальним сетом для сучасних жінок, які полюбляють класику та елегантність.

Про те, як носити це поєднання взимку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як носити джинси з жакетом у холодний період

Сет джинсів з жакетом вже став базовим зручним комплектом, а ще став модним поєднанням у 2024 році. Це і не дивно, бо цей сет можна легко адаптувати до свого іміджу, доповнивши його аксесуарами, взуттям та прикрасами відповідними своїй стилістиці.

Кросівки, кепка, та футболка допомагають у створенні більш спортивного образу, а сорочка, прикраси та сумка кросс-боді.Обираючи свій жакет та джинси зверніть увагу на деталі, крій та матеріал речей.

Джинси прямого крою та жакет з щільної тканини базових кольорів може стати базою для прихильниць класичного стилю та мінімалізму.

Джинси з акцентною фурнітурою та жакет нестандартної форми добре поєднується зі стилем експериментаторів та тих хто любить додавати у образ незвичайні деталі та речі дивних форм.

Доволі обʼємні форми джинси у поєднанні з жакетом анімалістичного принту підкреслить яскравість та творчість жінок, які не бояться проявлятись та ловити на собі погляди.

Як носити джинси з жакетом взимку (фото: Pinterest)

Вибираючи свій варіант, обрайте жакет більшого розміру з яким зручно створювати багатошарові образи, це буде доречно саме взимку, а джинси потрібно знайти своєї форми та посадки, які підкреслять фігуру, а не приховують її.

Не бійтесь додавати до цього сету оригінальне взуття та аксесуари, які свідчать про вашу оригінальність та індивідуальність. Якщо казати про холодний період року, то чудово підійдуть високі сапоги для вузьких джинсів, та короткі акуратні чоботи для широких моделей.

Сет джинсів та жакету може бути не лише гарним набором, а взагалі базою для вашого сезонного гардероба.Бо маючи лише сет з класних джинсів та зручного жакету можна зробити безліч різних образів, які обігравати під ваш настрій та захід.

Можна звернути увагу на це поєднання та гарантую, ви точно будете мати речі, які підходять для будь-якої події.

Як носити джинси з жакетом взимку (фото: Pinterest)