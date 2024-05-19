Як стилізувати вишиванку: топові варіанти образів на всі випадки життя (фото)

Як стилізувати вишиванку

"Вишита сорочка - це завжди щось особливе. Частіше за все ми вдягаємо її на свята, але ж як вписати цю розкіш, пронизану особливим українським духом в буденні образи? Ділюсь порадами, як носити вишиванку кожен день", - каже Шевченко.

Чим складніша вишиванка, тим лаконічніші її "компаньйони"

"Якщо ми говоримо про буденні образи, то комбінація вишиванки та фактурних джинсів чи спідниць буде аж занадто викличною. Тому комбінуємо вишиту сорочку з лаконічними штанами, спідницями та джинсами", - радить стилістка.

Як стилізувати вишиванку (фото: Instagtam/Purpur stylist)

Чим більше етнічності, тим сучасніші "компаньйони"

Якщо ви вдягаєте вишиванку та в комплект прикраси, тоді низ, взуття та сумка мають бути максимально сучасними, навіть трендовими, щоб не було відчуття, що ви надягли історичний костюм.

"Вишиту сорочку, звісно, легко можна поєднати з сучасними плетеними фартухами, кишеньками чи крайкою (пасок), але це буде вже досить святковий образ. Тому раджу в буденних вибирати, щось одне - наприклад, тільки фартух або тільки вишиту сорочку", - говорить експертка.

Повторюйте кольори вишиванки у вашому одязі

Це простий спосіб скласти базовий, але яскравий комплект. Штани чи спідниця не обов’язково мають бути у колір вишитої сорочки. Достатньо взяти сумочку, взуття, окуляри, чи пасок.

Як стилізувати вишиванку (фото: Instagtam/Purpur stylist)

Не носіть вишиванку під верхнім одягом

"Вишиванка - це не те, що носиться під курточкою чи будь-яким верхнім одягом. Найуніверсальнішим буде жилет, можна прошитий, або кептар. Головне, щоб вони поєднувались за кольорами", - пояснює Шевченко.

Доповніть вишиванку цупким поясом

"Вибирайте цупкі поясні вироби, бо вишита сорочка, сама по собі, має досить м’який, об’ємний силует і якщо ви в комплект до неї одягнете вільні м’які штани, спідницю-пліссе чи з легкої тканини, вийти може трохи мішкувато", - каже стилістка.

Найкраще до вишиванки підійдуть штани та спідниця зі штучної шкіри, цупкої вовни, жорсткого атласу, цупкого джинса. Вибирайте більш прямий силует одягу.

Як стилізувати вишиванку (фото: Instagtam/Purpur stylist)

Взуття повинне бути об’ємним

"З відстані двох метрів не повинно здаватись, що у вас маленькі ніжки і велике тіло. Тому має бути або невелика підошва, платформа, стійкі підбори, або об’ємний носик, але з відстані ваше взуття має бути видно", - наголошує Шевченко.

Як стилізувати вишиванку (фото: Instagtam/Purpur stylist)