Как стилизовать вышиванку: топовые варианты образов на все случаи жизни (фото)

Как стилизовать вышиванку

"Вышитая рубашка - это всегда что-то особенное. Чаще всего мы надеваем ее на праздники, но как вписать эту роскошь, пронизанную особым украинским духом в будничные образы? Делюсь советами, как носить вышиванку каждый день", - говорит Шевченко.

Чем сложнее вышиванка, тем лаконичнее ее "компаньоны"

"Если мы говорим об обыденных образах, то комбинация вышиванки и фактурных джинсов или юбок будет слишком вызовной. Поэтому комбинируем вышитую рубашку с лаконичными брюками, юбками и джинсами", - советует стилистка.

Как стилизовать вышиванку (фото: Instagtam/Purpur stylist)

Чем больше этничности, тем современнее "компаньоны"

Если вы одеваете вышиванку и в комплект украшения, тогда низ, обувь и сумка должны быть максимально современными, даже трендовыми, чтобы не было ощущения, что вы надели исторический костюм.

"Вышитую рубашку, конечно, легко можно соединить с современными плетеными фартуками, карманами или кромкой (ремнем), но это будет уже довольно праздничный образ. Поэтому советую в будничных выбирать, что-то одно - например, только фартук или только вышитую рубашку", - говорит эксперт.

Повторяйте цвета вышиванки в вашей одежде

Это простой способ составить базовый, но яркий комплект. Брюки или юбка не обязательно должны быть в цвете вышитой рубашки. Достаточно взять сумочку, обувь, очки, или ремень.

Как стилизовать вышиванку (фото: Instagtam/Purpur stylist)

Не носите вышиванку под верхней одеждой

"Вышиванка - это не то, что носится под курточкой или любой верхней одеждой. Самой универсальной будет жилет, можно прошит, или кептарь. Главное, чтобы они сочетались по цвету", - объясняет Шевченко.

Дополните вышиванку плотным поясом

"Выбирайте плотные поясные изделия, потому что вышитая рубашка, сама по себе, имеет довольно мягкий, объемный силуэт и если вы в комплект к ней наденете свободные мягкие брюки, юбку-плиссе или из легкой ткани, выйти может немного мешковато", - говорит стилистка.

Лучше всего к вышиванке подойдут брюки и юбка из искусственной кожи, жесткой шерсти, жесткого атласа, плотного джинса. Выбирайте более прямой силуэт одежды.

Как стилизовать вышиванку (фото: Instagtam/Purpur stylist)

Обувь должна быть объемной

"С расстояния двух метров не должно казаться, что у вас маленькие ножки и большое тело. Поэтому должна быть или небольшая подошва, платформа, стойки, или объемный носик, но с расстояния ваша обувь должна быть видна", - отмечает Шевченко.

Как стилизовать вышиванку (фото: Instagtam/Purpur stylist)