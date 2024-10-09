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Сірий - не означає нудний: блогерка показала, з чим носити трендові джинси

Середа 09 жовтня 2024 07:16
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Сірий - не означає нудний: блогерка показала, з чим носити трендові джинси Модні образи із сірими джинсами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Джинси - базова річ, з якою можна створити величезну кількість стильних образів у будь-яку пору року. І якщо у вашому гардеробі є найпопулярніші в цьому сезоні темно-сині з "сирого" деніму - raw denim, зверніть увагу на сірі.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на модного блогера Anouk Yve розповідає, з чим носити сірі джинси восени, щоб виглядати стильно.

Як відомо, в 2024 році класичний синій або чорний денім поступається місцем іншому, не менш бажаному і зручному в носінні відтінку - сірим джинсам. Для повсякденних луків можна вибрати сірі штани з деніму прямого крою. Носити їх можна з блузками, гольфами-водолазками або светрами і зручним взуттям. Доповнять образ тепле пальто та містка сумка.

Сірий - не означає нудний: блогерка показала, з чим носити трендові джинсиСірий - не означає нудний: блогерка показала, з чим носити трендові джинси

Стильний образ в офіс (фото: instagram.com/anoukyve)

Також сірі джинси можна носити із трендовими кедами. Вибирайте штани з деніму із широкими штанинами. Доповнить лук лонгслів або теплий светр, а також трикотажний бомбер. Завершити образ можна масивним шарфом у самому трендовому відтінку осені - коричневому, а також місткою сумкою.

Сірий - не означає нудний: блогерка показала, з чим носити трендові джинси

Розслаблений лук на кожен день (фото: instagram.com/anoukyve)

Із сірими джинсами також можна створити святковий образ для виходу у світ. Придивіться злегка укорочені широкі джинси сірого відтінку, які можна доповнити стильним джемпером або шовковою блузою, туфлями на високих підборах і сумкою незвичної форми.

Сірий - не означає нудний: блогерка показала, з чим носити трендові джинсиСірий - не означає нудний: блогерка показала, з чим носити трендові джинси

Образ для походу в кіно чи театр (фото: instagram.com/anoukyve)

Найпростіший, але в той же час стильний варіант - сірі джинси та біла блузка. У такому образі можна вирушити як на ділову зустріч, так і на побачення, підібравши необхідне взуття та аксесуари.

Сірий - не означає нудний: блогерка показала, з чим носити трендові джинси

Образ на всі випадки життя (фото: instagram.com/anoukyve)

Для похмурих осінніх днів пригляньте такий образ: укорочені сірі джинси, теплий светр із високим горлом, а також коротка стьобана куртка чи піджак. Доповнять лук ботильйони на мініатюрному каблуці-"чарочці", які зараз на піку популярності, а також містка сумка коричневого відтінку із замші.

Сірий - не означає нудний: блогерка показала, з чим носити трендові джинси

Стильний варіант на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Раніше ми розповіли, які піджаки вважають наймоднішими цієї осені.

Також читайте, чому дублянка-авіатор - найтрендовіша річ на осінь та зиму 2024-2025.

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