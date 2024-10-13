Как стилизовать ковбойские сапоги: жена Виктора Павлика показала трендовый образ

Супруга Виктора Павлика, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова, которая недавно показалась в больнице с маленьким сыном , продемонстрировала стильный образ с ковбойскими сапогами.

Ковбойские сапоги - тренд осени 2024 года

Как известно, ковбойские сапоги впервые были придуманы еще в XV-XVI веке в Испании. Тогда это была специфическая модель обуви для верховой езды, длинный нос которой легко попадал в стремя, а высокий и скошенный каблук позволял ноге не выпадать из него.

В XIX веке такой фасон стал широко популярен среди американских скотоводов. Затем такая модель обуви была снова на пике популярности в 1920-х, 1970-1980-х и 2000-х годах.

У ковбойских сапог высокий скошенный каблук, округлый или более острый мыс, высокое голенище и традиционная оторочка. Носить такие сапоги можно как с короткими юбками, так и в длине миди и макси. Также можно поэкспериментировать с образами и подобрать под них штаны или джинсы.

Как стилизовала ковбойские сапоги Екатерина Репяхова

Для похода на концерт блогерша выбрала стильный образ в бело-молочной гамме с ковбойскими сапогами.

Скриншот

Она надела короткую юбку, которую дополнила трикотажным жакетом с золотистыми пуговицами.

Скриншот

Также Репяхова дополнила лук сережками с жемчугом.

Скриншот

Завершить лук она решила бомбером в стиле оверсайз светло-бежевого оттенка с накладными карманами, миниатюрной сумкой кросс-боди и серыми ковбойскими сапогами.

Скриншот