Як стилізувати джинси, щоб образи не здавалися старомодними: 5 трендових поєднань

Джинси - універсальна річ у гардеробі, яка ніколи не виходить з моди, але важливо знати, як їх правильно стилізувати, щоб образ не здавався застарілим. Щоб мати сучасний і стильний вигляд у 2025 році, можна поєднувати штани з деніму з актуальним верхом, взуттям та аксесуарами.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило зібрати для вас актуальні тренди, з якими найкраще поєднувати джинси цього року.

Денім і замша

Джинси в поєднанні зі взуттям та сумками із замші - це чудова комбінація, яка може додати елегантності та витонченості в образ. Замша - це матеріал, який додає текстурних контрастів і робить образ цікавішим. Тим паче, що у 2025 році замша залишається в трендах. Ідеальний варіант на весну: замшеві лофери або туфлі та сумка прямокутної форми.

Джинси та замша (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Мінімалізм у стилі 90-х

Джинси, що нагадують стиль 90-х, наприклад, з прямими або злегка розкльошеними штанинами, продовжують залишатися на піку моди. Поєднувати їх можна з однотонними майками на широких бретельках і яскраво-рожевою сумкою.

Джинси й біла майка (фото: instagram.com/sasha.mei)

Джинси й тваринний принт

Джинси можна комбінувати із взуттям або верхом, які мають незвичні принти чи фактури. Модні принти у 2025 році - це тваринні (анімалістичні) принти, геометричні візерунки, абстракція, а також яскраві графічні принти.

Джинси та анімалістичний принт (фото: instagram.com/sabinasocol)

Total denim look

Total denim look у 2025 році вважається одним із трендів. Стилізувати можна сорочки та куртки з джинсами й спідницями, але потрібно намагатися вибирати денім в одній колірній гамі, щоб домогтися привабливого ефекту.

Гарний вигляд має total denim look у світло-блакитному, сірому і темно-синьому відтінку, який ще називають "сирим" денімом - raw denim. Також це можуть бути класичні чорні та білі кольори.

Джинсова сорочка і джинси (фото: instagram.com/sylviemus_)

Куртка з ефектом зістареної шкіри

Куртка з ефектом зістареної шкіри - це стильний і оригінальний елемент одягу, який додає образу певного характеру і вінтажного шарму. Якщо куртка в теплих коричневих або бежевих відтінках, її можна стилізувати з джинсами як у світлих відтінках, створюючи гармонійний і теплий образ, так і зі штанами з деніму чорного кольору.

Шкіряна куртка і джинси (фото: instagram.com/simplytandya)