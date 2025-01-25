Как стилизовать джинсы, чтобы образы не казались старомодными: 5 трендовых сочетаний

Джинсы - универсальная вещь в гардеробе, которая никогда не выходит из моды, но важно знать, как их правильно стилизовать, чтобы образ не казался устаревшим. Чтобы выглядеть современно и стильно в 2025 году, можно сочетать брюки из денима с актуальным верхом, обувью и аксессуарами.

РБК-Украина (проект Styler) решило собрать для вас актуальные тренды, с которыми лучше всего сочетать джинсы в этом году.

Деним и замша

Джинсы в сочетании с обувью и сумками из замши - это прекрасная комбинация, которая может добавить элегантности и утонченности в образ. Замша - это материал, который добавляет текстурные контрасты и делает образ более интересным. Тем более, что в 2025 году замша остается в трендах. Идеальный вариант на весну: замшевые лоферы или туфли и сумка прямоугольной формы.

Джинсы и замша (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Минимализм в стиле 90-х

Джинсы, напоминающие стиль 90-х, например, с прямыми или слегка расклешенными штанинами, продолжают оставаться на пике моды. Сочетать их можно с однотонными майками на широких бретельках и ярко-розовой сумкой.

Джинсы и белая майка (фото: instagram.com/sasha.mei)

Джинсы и животный принт

Джинсы можно комбинировать с обувью или верхом, которые имеют необычные принты или фактуры. Модные принты в 2025 году - это животные (анималистичные) принты, геометрические узоры, абстракция, а также яркие графические принты.

Джинсы и анималистичный принт (фото: instagram.com/sabinasocol)

Total denim look

Total denim look в 2025 году считается одним из трендов. Стилизовать можно рубашки и куртки с джинсами и юбками, но нужно стараться выбирать деним в одной цветовой гамме, чтобы добиться привлекательного эффекта.

Хорошо выглядит total denim look в светло-голубом, сером и темно-синем оттенке, который еще называют "сырым" денимом - raw denim. Также это могут быть классические черные и белые цвета.

Джинсовая рубашка и джинсы (фото: instagram.com/sylviemus_)

Куртка с эффектом состаренной кожи

Куртка с эффектом состаренной кожи - это стильный и оригинальный элемент одежды, который добавляет образу определенный характер и винтажный шарм. Если куртка в теплых коричневых или бежевых оттенках, ее можно стилизовать с джинсами как в светлых оттенках, создавая гармоничный и теплый образ, так и с брюками из денима черного цвета.

Кожаная куртка и джинсы (фото: instagram.com/simplytandya)