З чим носити піджак у 2025 році: стильні "луки" від Дорофєєвої, колишньої Остапчука та Єфросиніної на кожен день

Піджак - це не просто класика, а один з головних трендів 2025 року. У новому сезоні він продовжує залишатися актуальним, але з деякими новими акцентами та нестандартними рішеннями.

Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва продемонструвала стильний образ із сірим брючним костюмом. Вона одягла білий лонгслів, який заправила в широкі штани, а зверху накинула класичний піджак. Завершити лук артистка вирішила масивним намистом на шиї з кулоном у вигляді серця. Вийшов досить стриманий, але стильний лук. До слова, його можна доповнити як ботильйонами на невеликих підборах, так і кедами або теплими кросівками.

Надя Дорофєєва вибрала сірий костюм з піджаком (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Христина Горняк

Ексдружина телеведучого Володимира Остапчука продемонструвала стильний образ із сірими джинсами та білим топом з високим горлом. Такий повсякденний лук вона доповнила чорними ботильйонами на шпильках і з вузьким носком.

Також Горняк показала, що такий образ можна стилізувати з різними піджаками. Спочатку вона обрала чорний піджак у смужку, а потім - варіант зі шкіри.

Завершити образ нотаріус вирішила природним макіяжем, розпущеним волоссям і стильними прикрасами.

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна для чергової фотосесії обрала образ із піджаком насиченого зеленого відтінку, під який одягла білу блузку.

Зазначимо, що у 2025 році піджаки можуть бути яскравими та помітними. Варто взяти собі на замітку відтінки, які виділяються на тлі стандартних чорних і сірих моделей: насичені червоні, сині, зелені, фіолетові та пастельні тони.

Маша Єфросиніна обрала яскраво-зелений піджак (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Джамала

Відома співачка Джамала часто обирає образи з піджаками як для повсякденних луків, так і для виступів. Так, артистка любить комбінувати класичний стиль з яскравими акцентами.

Для одного із заходів переможниця "Євробачення-2017" одягла чорний брючний костюм, лонгслів і туфлі з вузькими носками. Завершити образ Джамала вирішила стильним кепі яскраво-червоного відтінку відомого українського дизайнера, а також прикрасами.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Анастасія Цимбалару

Українська акторка Анастасія Цимбалару стежить за модними трендами й часто балує своїх фоловерів світлинами в стильних луках. Для чергової фотосесії вона вибрала штанний костюм із піджаком чорного кольору. Родзинкою образу стала краватка, яку вона пов'язала на шию.

Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)