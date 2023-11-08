Як стиль Old Money втілюється у сучасному блогінгу та у соціальних мережах

Що таке стиль Old money

Old money сформувався у XX столітті серед династій багатих людей.

Ключове метаповідомлення: багаті підлітки та їхні батьки віддають перевагу елегантності й простоті. Вони не потурають дурному хизуванню, речам з логотипами та яскравим елементам швидкоплинної моди.

Підтекст метаповідомлення: "ми настільки багаті, що нам не потрібно транслювати це у світ". Цей стиль дозволяє показувати мовчазну вищість над іншими. Ви всі її бачили на принцесі Діані, героїнях серіалу "Пліткарка" або "Корона".

Кадр з серіалу "Корона"(фото: Кіноріум)

Кадр з серіалу "Пліткарка" (фото: Кіноріум)

Як транслювати стиль Old Money у блогінгу

"Найпростіший спосіб: стежити за речами й своїм зовнішнім виглядом. Old money - це насамперед стиль одягу. Рекомендую загуглити та взяти на озброєння ідеї для комбінації речей",- пише Катерина

Формати контенту

Включайте у свій контент більше рубрик, які демонструють ваше мислення

особливо варто звернути увагу на теми мистецтва, кіно, літератури. Сьогодні це майже ніхто не робить: тривалий період у тренді була "проявленість", суть якої - гучно кричати, що ти номер один або "головний" у якійсь темі.

новий тренд - почати більше демонструвати й транслювати мислення. Створювати образ людини, яка мислить і думає і бути нею!

Залишайте інтригу про своє життя

раніше блогери транслювали всі деталі свого життя до найдрібніших подробиць - так вдавалося зблизитися з аудиторією, стати своїм. Читач заглиблювався, вбачав у блогері себе й починав довіряти його думці дотримуватися його рекомендацій, йти в нього вчитися.

сьогодні це вже минуле століття. Спробуйте стати на крок попереду ринку й залишайте частину свого життя нерозкритим.

Хороший приклад блогера, який залишає інтригу про своє життя - Лера Комарова. Ми нічого не знаємо про її стосунки, помітили?

Лера Комарова в стилі Old Money (фото: instagram.com/valerakomarova)

Менше контенту про гроші і що скільки коштує

так, це стабільно приваблює певну аудиторію, але тренд йде на спад. І скоро ми всі перейдемо від "працює, тому робимо" до "не робимо, антитренд".

всі й так побачать ваш стиль життя - він чудово зчитується через деталі вашого побуту, через трансльовані думки й спостереження. А ось крики "я багата" лише відлякують аудиторію, для якої така поведінка - вульгарність. Вони не хочуть більше асоціювати себе з подібним контентом.

Може просісти ваша соціальна валюта - люди перестануть йти до вас вчитися або не будуть говорити, що у вас вчилися -тому, що не хочуть бути причетними до певних метаповідомлень.

Хто транслює стиль Old Money

Блогери-приклади, які стануть для вас орієнтиром стриманості:

Таня Парфільєва

Аліна Френдій

Таня Парфілова у стилі Old Money (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Альона Френдій у стилі Old Money (фото: instagram.com/alina_frendiy)

Висновки

Ці поради не допоможуть, якщо ви станете сліпо їх переймати, аби бути "у тренді".

Головний секрет у соціальних мережах 2023 року - бути собою, бути автентичним у всіх своїх проявах.

Тренди потрібні, щоб їх адаптувати й брати найкраще, що є. Але вони не повинні змінювати вас і ваш блог. І одним з них може стати Old Money