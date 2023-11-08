Як стиль Old Money втілюється у сучасному блогінгу та у соціальних мережах

Насправді цей стиль охоплює дедалі більше сфер, ніж просто моду. Він може підкреслити індивідуальність та підвищити самооцінку, а це вже психологія. А також може показати вас в особливому світі, а це вже про соцмережі.
Про те, як саме Old Money вміщується у сучасному блогінгу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram і Telegram-канал Катерини Борисенко "Пліткарка".
Old money сформувався у XX столітті серед династій багатих людей.
Ключове метаповідомлення: багаті підлітки та їхні батьки віддають перевагу елегантності й простоті. Вони не потурають дурному хизуванню, речам з логотипами та яскравим елементам швидкоплинної моди.
Підтекст метаповідомлення: "ми настільки багаті, що нам не потрібно транслювати це у світ". Цей стиль дозволяє показувати мовчазну вищість над іншими. Ви всі її бачили на принцесі Діані, героїнях серіалу "Пліткарка" або "Корона".
Кадр з серіалу "Корона"(фото: Кіноріум)
Кадр з серіалу "Пліткарка" (фото: Кіноріум)
"Найпростіший спосіб: стежити за речами й своїм зовнішнім виглядом. Old money - це насамперед стиль одягу. Рекомендую загуглити та взяти на озброєння ідеї для комбінації речей",- пише Катерина
Включайте у свій контент більше рубрик, які демонструють ваше мислення
Залишайте інтригу про своє життя
Хороший приклад блогера, який залишає інтригу про своє життя - Лера Комарова. Ми нічого не знаємо про її стосунки, помітили?
Лера Комарова в стилі Old Money (фото: instagram.com/valerakomarova)
Менше контенту про гроші і що скільки коштує
Може просісти ваша соціальна валюта - люди перестануть йти до вас вчитися або не будуть говорити, що у вас вчилися -тому, що не хочуть бути причетними до певних метаповідомлень.
Блогери-приклади, які стануть для вас орієнтиром стриманості:
Таня Парфілова у стилі Old Money (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Альона Френдій у стилі Old Money (фото: instagram.com/alina_frendiy)
Ці поради не допоможуть, якщо ви станете сліпо їх переймати, аби бути "у тренді".
Головний секрет у соціальних мережах 2023 року - бути собою, бути автентичним у всіх своїх проявах.
Тренди потрібні, щоб їх адаптувати й брати найкраще, що є. Але вони не повинні змінювати вас і ваш блог. І одним з них може стати Old Money
Раніше ми писали про особливості стилю Old Money.
Також читайте наш матеріал про 7 кроків для того, щоб стати успішним модним інфлюенсером.