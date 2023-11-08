Как стиль Old Money воплощается в современном блогинге и социальных сетях

На самом деле, этот стиль охватывает все больше сфер, чем просто моду. Он может подчеркнуть индивидуальность и повысить самооценку, а это психология. А также может показать вас в особом мире, а это уже о соцсетях.
О том, как именно Old Money умещается в современном блогинге, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram и Telegram-канал Екатерины Борисенко "Пліткарка".
Old money сформировался в XX веке среди династий богатых людей.
Ключевое метасообщение: богатые подростки и их родители предпочитают элегантность и простоту. Они не потакают глупой кичливости, вещам с логотипами и ярким элементам быстротечной моды.
Подтекст метасообщения: "мы столь богаты, что нам не нужно транслировать это в мир". Этот стиль позволяет показывать молчаливое превосходство над другими. Вы все ее видели на принцессе Диане, героинях сериала "Сплетница" или "Корона".
Кадр з серіалу "Корона"(фото: Кіноріум)
Кадр з серіалу "Пліткарка" (фото: Кіноріум)
"Самый простой способ: следить за вещами и своим внешним видом. Old money - это, прежде всего, стиль одежды. Рекомендую загуглить и взять на вооружение идеи для комбинации вещей",- пишет Екатерина.
Включайте в свой контент больше рубрик, демонстрирующих ваше мышление
Оставляйте интригу о своей жизни
Хороший пример блоггера, оставляющего интригу о своей жизни - Лера Комарова. Мы ничего не знаем о ее отношениях, заметили?
Лера Комарова в стиле Old Money (фото: instagram.com/valerakomarova)
Меньше контента о деньгах и что сколько стоит
Может просесть ваша социальная валюта - люди перестанут идти к вам учиться или не будут говорить, что у вас учились - потому, что не хотят быть причастными к определенным метасообщениям.
Блоггеры-примеры, которые станут для вас ориентиром воздержания:
Таня Парфилова в стиле Old Money (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Алена Френдий в стиле Old Money (фото: instagram.com/alina_frendiy)
Эти советы не помогут, если вы станете слепо их перенимать, чтобы быть "в тренде".
Главный секрет в социальных сетях 2023 года - быть собой, быть аутентичным во всех своих проявлениях.
Тренды нужны, чтобы их адаптировать и брать самое лучшее. Но они не должны менять вас и ваш блог. И одним из них может стать Old Money
Раньше мы писали об особенностях стиля Old Money.
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