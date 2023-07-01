Як стерилізувати банки, щоб консервація стояла довго і не "стріляла": 5 надійних способів

Наскільки довго стоятиме ваша консервація залежить від того, чи правильно ви простерилізували банки. Адже через помилки допущені у цьому процесі, ви можете залишитись без заготовлених овочів і фруктів на зиму.

Про те, як правильно стерилізувати банки для консервації, читайте у матеріалі Styler.

Чому банки "стріляють"

Якщо у консервацію потрапляють мікроорганізми, вони провокують процеси, через які зриває кришку у банці. Запобігти цьому може стерилізація банки.

Також важливо перевірити тару для консервації - усі банки мають бути цілими, без тріщин чи сколів. Також не можна використовувати старі чи ржаві кришки.

Перед стерилізацією банки треба добре вимити. Найкраще з цим справляються гірчичний порошок, сода або господарське мило. Краще не використовувати магазинної хімії, бо від неї доведеться довго відмивати банки.

Стерилізація над каструлею

Це найпоширеніший та найпростіший спосіб. Візьміть широку каструлю й наповніть її на половину водою і доведіть до кипіння. Тоді викладіть кришки у воду, а на каструлю поставте решітку з духовки або друшляк. А вже зверху виставте сухі банки горлечком вниз.

Як довго стерилізувати банки:

до 1 л - 6-8 хв

1 - 2 л - 10-15 хв

3 л і більше - 20-25 хв

Як у середині банок появляться великі краплі, стерилізацію можна закінчувати. Акуратно за допомогою рушника зніміть банки та виставте їх на чисту поверхню горлечком вниз.

Стерилізація над чайником

Для цього способу бажано використовувати чайники, які треба нагрівати на плиті. Електрочайники - малоефективні.

Як тільки чайник закипить, опустіть чисту банку на носик і акуратно за допомогою рушника притримуйте її. По часу стерилізації треба дотримуватись вище вказаних термінів.

Цим методом зручно стерилізувати півлітрові банки, оскільки їх можна повісити на носику чайника, а не постійно притримувати.

Запорукою якісної консервації є правильна стерилізація банок (фото: Freepik)

Стерилізація у духовці

У ще холодну духовку виставте банки, а тоді нагрійте її до 100-110 градусів і стерилізуйте 20 хв. У цьому випадку час стерилізації не залежить від величини банки. Після цього вимкніть духовку й залиште у ній банки, аж поки не охолонуть.

У духовці також можна стерилізувати кришки, але тільки ті, що закручуються. А от з гумками можуть розплавитися. Їх краще стерилізувати у каструлі 10-15 хв.

Стерилізація у мультиварці і пароварці

Фактично тут такий самий процес стерилізації, як і над каструлею. Треба наповнити чашу мультиварки або пароварки водою і покласти туди кришки. А на насадку для приготування на пару виставити банки горлечком вниз.

Увімкніть позицію "Варіння на пару" і засічіть час після закипання води. Користуйтесь вище вказаними термінами для стерилізації різних об'ємів банок. Потім висушіть їх на рушнику.

Стерилізація у мікрохвильовці

Наповніть банки водою, щоб покривала дно на 2 см і поставте у мікрохвильову. Виберіть максимальну потужність і встановіть час 3-5 хв. Тоді акуратно вийміть банки, злийте воду й висушіть їх на рушнику.

Перевагою цього методу є те, він забирає найменше часу. Але у мікрохвильовій можна стерилізувати лише невеликі банки, оскільки трилітрова просто не поміститься. А ще у мікрохвильовій не можна стерилізувати кришки.