Как стерилизовать банки, чтобы консервация стояла долго и не "стреляла": 5 надежных способов
Насколько долго будет стоять ваша консервация зависит от того, правильно ли вы простерилизовали банки. Ведь из-за ошибок допущенных в этом процессе, вы можете остаться без заготовленных овощей и фруктов на зиму.
Как правильно стерилизовать банки для консервации, читайте в материале Styler.
Почему банки "стреляют"
Если в консервацию попадают микроорганизмы, они провоцируют процессы, через которые срывает крышку в банке. Предотвратить это может стерилизация банки.
Также важно проверить тару для консервации - все банки должны быть целыми, без трещин или сколов. Также нельзя использовать старые или ржавые крышки.
Перед стерилизацией банки нужно хорошо вымыть. Лучше всего с этим справляются горчичный порошок, сода или хозяйственное мыло. Лучше не использовать магазинную химию, потому что от нее придется долго отмывать банки.
Стерилизация над кастрюлей
Это самый распространенный и простой способ. Возьмите широкую кастрюлю и наполните ее половину водой и доведите до кипения. Тогда выложите крышки в воду, а на кастрюлю поставьте решетку из духовки или дуршлаг. А уж сверху выставьте сухие банки горлышком вниз.
Как долго стерилизовать банки:
- до 1 л - 6-8 мин
- 1 - 2 л - 10-15 мин
- 3 л и более - 20-25 мин
Когда в середине банок появятся большие капли, стерилизацию можно заканчивать. Аккуратно с помощью полотенца снимите банки и выставьте их на чистую поверхность горлышком вниз.
Стерилизация над чайником
Для этого способа желательно использовать чайники, которые нужно нагревать на плите. Электрочайники - малоэффективны.
Как только чайник закипит, опустите чистую банку на носик и аккуратно с помощью полотенца придерживайте ее. По времени стерилизации следует соблюдать указанные выше сроки.
Этим методом удобно стерилизовать полулитровые банки, поскольку их можно повесить на носике чайника, а не постоянно придерживать.
Залогом качественной консервации является правильная стерилизация банок (фото: Freepik)
Стерилизация в духовке
В еще холодную духовку выставьте банки, затем нагрейте ее до 100-110 градусов и стерилизуйте 20 мин. В этом случае время стерилизации не зависит от величины банки. После этого выключите духовку и оставьте в ней банки, пока не остынут.
В духовке также можно стерилизовать крышки, но только те, что закручиваются. А вот с резинками могут расплавиться. Их лучше стерилизовать в кастрюле 10-15 мин.
Стерилизация в мультиварке и пароварке
Фактически здесь такой же процесс стерилизации, как и над кастрюлей. Надо наполнить чашу мультиварки или пароварки водой и положить туда крышки. А на насадку для приготовления на пару выставить банки горлышком вниз.
Включите позицию "Варка на пару" и засеките время после закипания воды. Используйте указанные выше термины для стерилизации различных объемов банок. Затем высушите их на полотенце.
Стерилизация в микроволновке
Наполните банки водой, чтобы покрывала дно на 2 см и поставьте в микроволновку. Выберите максимальную мощность и установите время 3-5 мин. Тогда аккуратно извлеките банки, слейте воду и высушите их на полотенце.
Преимуществом этого метода является то, что он занимает мало времени. Но в микроволновке можно стерилизовать только небольшие банки, поскольку трехлитровая просто не поместится. А еще в микроволновке нельзя стерилизовать крышки.
Раньше мы рассказывали о том, какие крышки лучше всего подходят для консервации.
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