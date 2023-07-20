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Як не стати жертвою відпочинку на воді: 5 важливих правил

Правила відпочинку на воді (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Влітку під час відпочинку на воді завжди треба пам’ятати про безпеку, щоб уникнути трагічних наслідків. Головною умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати.

Про це повідомили на сайті ДСНС України.

Основні правила поведінки на воді

Фахівці назвали 5 важливих правил, яких необхідно дотримуватись під час відпочинку на воді. До них входять:

  • плавати та пірнати можна лише у спеціально облаштованих та перевірених водоймах, оскільки існує загроза мін або великих та гострих предметів на дні
  • не плавати поодинці, адже інша людина може врятувати життя у разі небезпеки
  • розраховувати сили та не запливати за буї, оскільки сил доплисти до берега може не залишитись
  • бути обережним під час плавання на матрацах та надувних колах. Течія може бути сильною і віднести далеко від берега
  • уникати ігор із захопленням рук та ніг, оскільки є загроза потонути

Важливо, якщо хтось тоне або травмувався, необхідно:

  • покликати на допомогу дорослих та зателефонувати 101
  • надати домедичну допомогу

Коли найкраще купатися

Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10 м/с, температурі води - не нижче +18° C, температурі повітря - не нижче +24° C.

Після прийняття їжі купатися рекомендовано не раніше, ніж через 1,5-2 години.

Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.

До того ж після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні.

Що забороняється робити

Під час відпочинку необхідно дотримуватись таких заборон:

  • не можна купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей
  • стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього
  • використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше знаряддя, не передбачене для плавання
  • вживати спиртні напої під час купання
  • забруднювати воду і берег, прати білизну і одяг у місцях, відведених для купання
  • підпливати близько до човнів та катерів, які неподалік від місць купання
  • заходити глибше, ніж до поясу, дітям, які не вміють плавати
  • заборонено купання дітей без супроводу дорослих

Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що купатися у водоймі не можна.

Також ми писали, в яких водоймах України можна безпечно купатися.

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