Як не стати жертвою відпочинку на воді: 5 важливих правил

Влітку під час відпочинку на воді завжди треба пам’ятати про безпеку, щоб уникнути трагічних наслідків. Головною умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати.
Про це повідомили на сайті ДСНС України.
Фахівці назвали 5 важливих правил, яких необхідно дотримуватись під час відпочинку на воді. До них входять:
Важливо, якщо хтось тоне або травмувався, необхідно:
Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10 м/с, температурі води - не нижче +18° C, температурі повітря - не нижче +24° C.
Після прийняття їжі купатися рекомендовано не раніше, ніж через 1,5-2 години.
Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.
До того ж після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні.
Під час відпочинку необхідно дотримуватись таких заборон:
Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що купатися у водоймі не можна.
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