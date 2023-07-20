Як не стати жертвою відпочинку на воді: 5 важливих правил

Основні правила поведінки на воді

Фахівці назвали 5 важливих правил, яких необхідно дотримуватись під час відпочинку на воді. До них входять:

плавати та пірнати можна лише у спеціально облаштованих та перевірених водоймах, оскільки існує загроза мін або великих та гострих предметів на дні

не плавати поодинці, адже інша людина може врятувати життя у разі небезпеки

розраховувати сили та не запливати за буї, оскільки сил доплисти до берега може не залишитись

бути обережним під час плавання на матрацах та надувних колах. Течія може бути сильною і віднести далеко від берега

уникати ігор із захопленням рук та ніг, оскільки є загроза потонути

Важливо, якщо хтось тоне або травмувався, необхідно:

покликати на допомогу дорослих та зателефонувати 101

надати домедичну допомогу

Коли найкраще купатися

Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10 м/с, температурі води - не нижче +18° C, температурі повітря - не нижче +24° C.

Після прийняття їжі купатися рекомендовано не раніше, ніж через 1,5-2 години.

Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.

До того ж після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні.

Що забороняється робити

Під час відпочинку необхідно дотримуватись таких заборон: