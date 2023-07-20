Как не стать жертвой отдыха на воде: 5 важных правил

Основные правила поведения на воде

Специалисты назвали 5 важных правил, которые необходимо соблюдать во время отдыха на воде. В них входят:

плавать и нырять можно только в специально обустроенных и проверенных водоемах, поскольку существует угроза мин или больших и острых предметов на дне

не плавать в одиночку, ведь другой человек может спасти жизнь в случае опасности

рассчитывать силы и не заплывать за буи, поскольку сил доплыть до берега может не остаться

соблюдать осторожность при плавании на матрасах и надувных кругах. Течение может быть сильным и унести далеко от берега

избегать игр с захватом рук и ног, поскольку есть угроза утонуть

Важно, если кто-то тонет или травмировался, необходимо:

позвать на помощь взрослых и позвонить по телефону 101

оказать домедицинскую помощь

Когда лучше купаться

Купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10 м/с, температуре воды - не ниже +18°C, температуре воздуха - не ниже +24°C.

После принятия пищи купаться рекомендовано не раньше чем через 1,5-2 часа.

Заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды. В воде следует находиться не больше 15 минут.

К тому же после купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдохнуть в тени.

Что запрещается делать

Во время отдыха необходимо соблюдать следующие запреты: