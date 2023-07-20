Как не стать жертвой отдыха на воде: 5 важных правил

Летом во время отдыха на воде всегда нужно помнить о безопасности, чтобы избежать неприятных последствий. Главным условием безопасного отдыха на воде является умение плавать.
Об этом сообщили на сайте ГСЧС Украины.
Специалисты назвали 5 важных правил, которые необходимо соблюдать во время отдыха на воде. В них входят:
Важно, если кто-то тонет или травмировался, необходимо:
Купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10 м/с, температуре воды - не ниже +18°C, температуре воздуха - не ниже +24°C.
После принятия пищи купаться рекомендовано не раньше чем через 1,5-2 часа.
Заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды. В воде следует находиться не больше 15 минут.
К тому же после купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдохнуть в тени.
Во время отдыха необходимо соблюдать следующие запреты:
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