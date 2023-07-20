Як не стати жертвою відпочинку на воді: 5 важливих правил
Влітку під час відпочинку на воді завжди треба пам’ятати про безпеку, щоб уникнути трагічних наслідків. Головною умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати.
Про це повідомили на сайті ДСНС України.
Основні правила поведінки на воді
Фахівці назвали 5 важливих правил, яких необхідно дотримуватись під час відпочинку на воді. До них входять:
- плавати та пірнати можна лише у спеціально облаштованих та перевірених водоймах, оскільки існує загроза мін або великих та гострих предметів на дні
- не плавати поодинці, адже інша людина може врятувати життя у разі небезпеки
- розраховувати сили та не запливати за буї, оскільки сил доплисти до берега може не залишитись
- бути обережним під час плавання на матрацах та надувних колах. Течія може бути сильною і віднести далеко від берега
- уникати ігор із захопленням рук та ніг, оскільки є загроза потонути
Важливо, якщо хтось тоне або травмувався, необхідно:
- покликати на допомогу дорослих та зателефонувати 101
- надати домедичну допомогу
Коли найкраще купатися
Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до 10 м/с, температурі води - не нижче +18° C, температурі повітря - не нижче +24° C.
Після прийняття їжі купатися рекомендовано не раніше, ніж через 1,5-2 години.
Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин.
До того ж після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити в тіні.
Що забороняється робити
Під час відпочинку необхідно дотримуватись таких заборон:
- не можна купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього
- використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше знаряддя, не передбачене для плавання
- вживати спиртні напої під час купання
- забруднювати воду і берег, прати білизну і одяг у місцях, відведених для купання
- підпливати близько до човнів та катерів, які неподалік від місць купання
- заходити глибше, ніж до поясу, дітям, які не вміють плавати
- заборонено купання дітей без супроводу дорослих
Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що купатися у водоймі не можна.
Також ми писали, в яких водоймах України можна безпечно купатися.