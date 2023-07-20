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Как не стать жертвой отдыха на воде: 5 важных правил

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Четверг 20 июля 2023 13:25
Как не стать жертвой отдыха на воде: 5 важных правил Правила отдыха на воде (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Летом во время отдыха на воде всегда нужно помнить о безопасности, чтобы избежать неприятных последствий. Главным условием безопасного отдыха на воде является умение плавать.

Об этом сообщили на сайте ГСЧС Украины.

Основные правила поведения на воде

Специалисты назвали 5 важных правил, которые необходимо соблюдать во время отдыха на воде. В них входят:

  • плавать и нырять можно только в специально обустроенных и проверенных водоемах, поскольку существует угроза мин или больших и острых предметов на дне
  • не плавать в одиночку, ведь другой человек может спасти жизнь в случае опасности
  • рассчитывать силы и не заплывать за буи, поскольку сил доплыть до берега может не остаться
  • соблюдать осторожность при плавании на матрасах и надувных кругах. Течение может быть сильным и унести далеко от берега
  • избегать игр с захватом рук и ног, поскольку есть угроза утонуть

Важно, если кто-то тонет или травмировался, необходимо:

  • позвать на помощь взрослых и позвонить по телефону 101
  • оказать домедицинскую помощь

Когда лучше купаться

Купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10 м/с, температуре воды - не ниже +18°C, температуре воздуха - не ниже +24°C.

После принятия пищи купаться рекомендовано не раньше чем через 1,5-2 часа.

Заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды. В воде следует находиться не больше 15 минут.

К тому же после купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдохнуть в тени.

Что запрещается делать

Во время отдыха необходимо соблюдать следующие запреты:

  • нельзя купаться в местах, не определенных местными органами исполнительной власти и не оборудованных для купания людей
  • прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого
  • использовать для плавания доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие приспособления, не предусмотренные для плавания
  • употреблять спиртные напитки во время купания
  • загрязнять воду и берег, стирать белье и одежду в местах, отведенных для купания
  • подплывать близко к лодкам и катерам, которые неподалеку от мест купания
  • заходить глубже, чем по пояс, детям, не умеющим плавать
  • запрещено купание детей без сопровождения взрослых

Ранее мы сообщали, как понять, что купаться в водоеме нельзя.

Также мы писали, в каких водоемах Украины можно безопасно купаться.

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