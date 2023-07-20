Как не стать жертвой отдыха на воде: 5 важных правил
Летом во время отдыха на воде всегда нужно помнить о безопасности, чтобы избежать неприятных последствий. Главным условием безопасного отдыха на воде является умение плавать.
Об этом сообщили на сайте ГСЧС Украины.
Основные правила поведения на воде
Специалисты назвали 5 важных правил, которые необходимо соблюдать во время отдыха на воде. В них входят:
- плавать и нырять можно только в специально обустроенных и проверенных водоемах, поскольку существует угроза мин или больших и острых предметов на дне
- не плавать в одиночку, ведь другой человек может спасти жизнь в случае опасности
- рассчитывать силы и не заплывать за буи, поскольку сил доплыть до берега может не остаться
- соблюдать осторожность при плавании на матрасах и надувных кругах. Течение может быть сильным и унести далеко от берега
- избегать игр с захватом рук и ног, поскольку есть угроза утонуть
Важно, если кто-то тонет или травмировался, необходимо:
- позвать на помощь взрослых и позвонить по телефону 101
- оказать домедицинскую помощь
Когда лучше купаться
Купаться разрешается в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10 м/с, температуре воды - не ниже +18°C, температуре воздуха - не ниже +24°C.
После принятия пищи купаться рекомендовано не раньше чем через 1,5-2 часа.
Заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды. В воде следует находиться не больше 15 минут.
К тому же после купания не рекомендуется принимать солнечные ванны, лучше отдохнуть в тени.
Что запрещается делать
Во время отдыха необходимо соблюдать следующие запреты:
- нельзя купаться в местах, не определенных местными органами исполнительной власти и не оборудованных для купания людей
- прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого
- использовать для плавания доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие приспособления, не предусмотренные для плавания
- употреблять спиртные напитки во время купания
- загрязнять воду и берег, стирать белье и одежду в местах, отведенных для купания
- подплывать близко к лодкам и катерам, которые неподалеку от мест купания
- заходить глубже, чем по пояс, детям, не умеющим плавать
- запрещено купание детей без сопровождения взрослых
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