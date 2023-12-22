Як споживати алкоголь під час свят, щоб не нашкодити здоров'ю: головні правила

Як пити алкоголь, щоб не було негативних наслідків

"Наші традиції майже завжди передбачають вживання алкоголю як неодмінний атрибут святкових зустрічей і урочистостей. У багатьох випадках його споживання розглядається як спосіб покращити настрій та сприяти невимушеному спілкуванню. Однак надмірне вживання спиртного істотно збільшує ризик різноманітних проблем, передусім пов’язаних із насильством та травмами", - каже лікар.

Люди нерідко вдаються до алкоголю, щоб впоратися зі складними почуттями самотності, смутку, депресії чи тривоги. Випивають, щоб полегшити свій емоційний біль. Насправді це часто погіршує їхній стан.

Якщо ви не можете відмовитись від алкоголю під час свят, то варто хоча б зробити його споживання свідомим. Швець радить дотримуватись наступних порад.

Смакуйте напій

"Зверніть увагу, як смакує та виглядає напій. Використовуйте всі органи чуття, щоб оцінити колір, аромат, відчуття в роті та смак напою. Наприклад, якщо п’єте келих вина, уявіть, що ви на дегустації. Покрутіть вино в келиху, вдихніть аромат, роздивіться, як воно рухається по склу", - каже дієтолог.

Він також радить звернути увагу на колір, консистенцію, смак, терпкість, кислотність, післясмак напою. Варто обговорити свої відчуття та враження із друзями. Це змусить вас уповільнити темп, дасть організму та розуму час відзначити вплив алкоголю.

Чергуйте алкоголь з водою чи безалкогольним напоєм

Поміж алкогольними напоями пийте воду, сік або інші безалкогольні напої (навіть безалкогольне пиво чи вино).

"Між келихами варто почекати та перевірити, чи дійсно вам хочеться і треба випити ще. Найкраще зробити між алкогольними напоями паузу принаймні на одну годину. Це дає організму достатньо часу, щоб переробити алкоголь, і допомагає запобігти надмірному споживанню", - пояснює Швець.

Вибирайте якість, а не кількість

Вибирайте напої вищої якості, такі як вино преміум-класу, елітні міцні напої або крафтове пиво. Як правило, вони мають тонкіші смаки, якими можна насолоджуватися повільно.

"Пам’ятайте про вміст алкоголю. Деякі з цих напоїв можуть мати вищий вміст алкоголю. Так, одне крафтове пиво за міцністю зазвичай дорівнює двом стандартним напоям", - застерігає лікар.

Зосередьтеся на людях і розважній активності

Продумайте, чим ви можете зайнятися, окрім випивки. Сконцентруйтеся на змістовних розмовах і насолоді від спільного часу з друзями, родичами чи колегами.

"Можливо, ви хочете сфотографуватися з кимось на пам’ять або познайомити певних людей один з одним. Або просто послухати розмови та побути в колі близьких", - каже Швець.

Відмовтеся від алкоголю до та після

Якщо ви знаєте, що збираєтеся на зустріч, де будете пити, скоротіть споживання алкоголю або краще відмовтеся від нього за кілька днів до та після заходу, щоб дати організму перерву. Не варто відвідувати святкові застілля два чи три дні поспіль.

Не залишайтеся до кінця

"Щоб не перебрати, скоротіть час, проведений на зустрічі чи застіллі. Можна приїхати пізніше, піти раніше або зробити те й інше. Якщо ви втомилися, вийдіть на вулицю або в іншу кімнату. Під час довгого застілля корисно зробити перерву та прогулятися", - радить дієтолог.