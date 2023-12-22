Как употреблять алкоголь во время праздников, чтобы не навредить здоровью: главные правила

Как пить алкоголь, чтобы не было негативных последствий

"Наши традиции почти всегда предполагают употребление алкоголя как непременный атрибут праздничных встреч и торжеств. Во многих случаях его потребление рассматривается как способ улучшить настроение и способствовать непринуждённому общению. Однако чрезмерное употребление спиртного существенно увеличивает риск различных проблем, прежде всего связанных с насилием и травмами", - говорит врач.

Люди нередко прибегают к алкоголю, чтобы справиться со сложными чувствами одиночества, печали, депрессии или тревоги. Выпивают, чтобы облегчить свою эмоциональную боль. В действительности это часто ухудшает их состояние.

Если вы не можете отказаться от алкоголя во время праздников, то следует хотя бы сделать его употребление сознательным. Швец советует следовать следующим советам.

Наслаждайтесь вкусом напитка

Используйте все органы чувств, чтобы оценить цвет, аромат, ощущение во рту и вкус напитка. Например, если пьете бокал вина, представьте, что вы на дегустации. Покрутите вино в бокале, вдохните аромат, посмотрите, как оно двигается по стеклу", - говорит диетолог.

Он также советует обратить внимание на цвет, консистенцию, вкус, терпкость, кислотность, послевкусие напитка. Следует обсудить свои ощущения и впечатления с друзьями. Это заставит вас замедлить темп, даст организму и разуму время отметить влияние алкоголя.

Чередуйте алкоголь с водой или безалкогольным напитком

Пейте воду, сок или другие безалкогольные напитки между алкогольными напитками (даже безалкогольное пиво или вино).

"Между бокалами стоит подождать и проверить, действительно ли вам хочется и нужно выпить еще. Лучше сделать между алкогольными напитками паузу по крайней мере на один час. Это дает организму достаточно времени, чтобы переработать алкоголь, и помогает предотвратить чрезмерное потребление", - объясняет Швец.

Выбирайте качество, а не количество

Выбирайте напитки высшего качества, такие как вино премиум-класса, элитные крепкие напитки или крафтовое пиво. Как правило, у них более тонкие вкусы, которыми можно наслаждаться медленно.

"Помните о содержании алкоголя. Некоторые из этих напитков могут иметь высшее содержание алкоголя. Да, одно крафтовое пиво по крепости обычно равно двум стандартным напиткам", - предостерегает врач.

Сосредоточьтесь на людях и развлекательной активности

Продумайте, чем вы можете заняться, кроме выпивки. Сосредоточьтесь на содержательных разговорах и наслаждении от общего времени с друзьями, родственниками или коллегами.

"Возможно, вы хотите сфотографироваться с кем-нибудь на память или познакомить определенных людей друг с другом. Или просто послушать разговоры и побыть в кругу близких", - говорит Швец.

Откажитесь от алкоголя до и после

Если вы знаете, что собираетесь на встречу, где будете пить, сократите потребление алкоголя или лучше откажитесь от него за несколько дней до и после мероприятия, чтобы дать организму перерыв. Не стоит посещать праздничные застолья два или три дня подряд.

Не оставайтесь до конца

"Чтобы не перебрать, сократите время, проведенное на встрече или застолье. Можно приехать позже, уйти раньше или сделать то и другое. Если вы устали, выйдите на улицу или в другую комнату. Во время длинного застолья полезно сделать перерыв и прогуляться", - советует диетолог.